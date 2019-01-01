Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Tokenomika
Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Informacija
Volmex (volmex.finance) is a protocol for tokenized volatility built on Ethereum. The protocol enables VIX-like indices for crypto-assets and trading functionality pioneered by smart contracts. Volmex protocol can be used to create volatility indexes and tradable tokens for crypto assets. Traders can leverage the protocol to express a view on the expected volatility of Bitcoin, Ethereum, and more. Volmex Labs, the builder of volmex.finance, is backed by leading crypto investment and trading firms including Three Arrows Capital, Alameda Research, Robot Ventures, CMS Holdings, and Orthogonal Trading.
The Inverse Ethereum Volatility Index Token (ETHV) aims to track the inverse of the reference Ethereum volatility index price, a measure of Ethereum's expected volatility over the next 30 days, available on the Volmex API: https://api.volmex.finance/graphql
Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Inverse Ethereum Volatility Index Token (IETHV) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IETHV tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek IETHV tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate IETHV tokenomiką, galite peržiūrėti IETHV tokeno kainą realiuoju laiku!
IETHV kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda IETHV? Mūsų IETHV kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
