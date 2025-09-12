Daugiau apie IBTC

$115,972
-1.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
interBTC (IBTC) kainos grafikas realiu laiku
interBTC (IBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 114,497
24 val. žemiausia
$ 117,515
24 val. aukščiausia

$ 114,497
$ 117,515
$ 547,683
$ 13,992.39
-0.16%

-1.31%

+0.95%

+0.95%

interBTC (IBTC) realiojo laiko kaina yra $115,972. Per pastarąsias 24 valandas IBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 114,497 iki aukščiausios $ 117,515 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBTC kaina yra $ 547,683, o žemiausia – $ 13,992.39.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBTC per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – -1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

interBTC (IBTC) rinkos informacija

$ 0.00
$ 2.20K
$ 0.00
0.00
--
Dabartinė interBTC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.20K. IBTC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia . Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00

interBTC (IBTC) kainos istorija USD

Šiandienos interBTC kainos pokytis į USD: $ -1,542.1718328058.
interBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -7,884.7275304000.
interBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,720.4629404000.
interBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +10,783.37427108278.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -1,542.1718328058-1.31%
30 dienų$ -7,884.7275304000-6.79%
60 dienų$ -3,720.4629404000-3.20%
90 dienų$ +10,783.37427108278+10.25%

Kas yra interBTC (IBTC)

interBTC is a 1:1 Bitcoin backed asset that can be used to invest, earn and pay with BTC across the DeFi ecosystem on Polkadot, Ethereum, Cosmos and many more. What makes interBTC unique is the strict dedication to being trustless and decentralized: 1) Secured by Insurance. Vaults lock collateral on the interBTC parachain in various digital assets - in a MakerDAO-inspired multi-collateral system. If Vaults misbehave, their collateral is slashed and users reimbursed. As a user, you only trust that Bitcoin and the DeFi platform you use are secure. 2) Radically Open. Anyone can become a Vault and help secure interBTC, anytime. Yes, you can run your own Vault!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

interBTC (IBTC) išteklius

Oficiali svetainė

interBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos interBTC (IBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų interBTC (IBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes interBTC prognozes.

Peržiūrėkite interBTC kainos prognozę dabar!

IBTC į vietos valiutas

interBTC (IBTC) Tokenomika

Supratimas apie interBTC (IBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie interBTC (IBTC)

Kiek interBTC(IBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IBTC kaina USD valiuta yra 115,972USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IBTC į USD kaina?
Dabartinė IBTC kaina USD valiuta yra $ 115,972. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra interBTC rinkos kapitalizacija?
IBTC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IBTC apyvartoje?
IBTC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IBTC kaina?
IBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 547,683USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IBTC kaina?
IBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 13,992.39USD.
Kokia yra IBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IBTC yra $ 2.20KUSD.
Ar IBTC kaina šiais metais kils?
IBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.