inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled.
inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.
inSure DeFi (SURE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti inSure DeFi (SURE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SURE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SURE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SURE tokenomiką, galite peržiūrėti SURE tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.