INSORA AI ($INSORA) Tokenomika

INSORA AI ($INSORA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieINSORA AI ($INSORA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

INSORA AI ($INSORA) Informacija

INSORA AI, a cutting-edge decentralized platform that empowers investors with advanced algorithmic trading bots. Our platform is designed to automate trading across various cryptocurrency markets, making it accessible for investors of all levels. INSORA AI leverages artificial intelligence and machine learning to optimize trading strategies, offering users the potential to earn passive income with minimal effort.

Oficiali svetainė:
https://insora.ai
Baltoji knyga:
https://docs.insora.ai

INSORA AI ($INSORA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius INSORA AI ($INSORA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 32.18K
$ 32.18K$ 32.18K
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 32.18K
$ 32.18K$ 32.18K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00309133
$ 0.00309133$ 0.00309133
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00032178
$ 0.00032178$ 0.00032178

INSORA AI ($INSORA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti INSORA AI ($INSORA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $INSORA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $INSORA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $INSORA tokenomiką, galite peržiūrėti $INSORA tokeno kainą realiuoju laiku!

$INSORA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $INSORA? Mūsų $INSORA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Kodėl verta rinktis MEXC?

MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.

Daugiau nei 4,000 prekybos porų spot ir ateities sandorių rinkose
Greičiausi tokenų sąrašai tarp CEX
Likvidumas Nr. 1 visoje pramonės šakoje
Mažiausi mokesčiai ir klientų aptarnavimas visą parą
100%+ tokenų rezervo skaidrumas naudotojų lėšoms
Itin žemos įėjimo kliūtys: pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT
mc_how_why_title
Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.