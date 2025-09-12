InsightX kaina (INX)
+0.32%
-2.05%
-11.21%
-11.21%
InsightX (INX) realiojo laiko kaina yra $0.00586878. Per pastarąsias 24 valandas INX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00580436 iki aukščiausios $ 0.0060046 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INX kaina yra $ 0.01190125, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INX per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – -2.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -11.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė InsightX rinkos kapitalizacija yra $ 1.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INX apyvartoje yra 205.17M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.47M
Šiandienos InsightX kainos pokytis į USD: $ -0.000123033569668325.
InsightX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0073565896.
InsightX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0119765232.
InsightX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0032112285714853004.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000123033569668325
|-2.05%
|30 dienų
|$ +0.0073565896
|+125.35%
|60 dienų
|$ +0.0119765232
|+204.07%
|90 dienų
|$ +0.0032112285714853004
|+120.83%
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.