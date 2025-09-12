Daugiau apie QUNT

Injective Quants kaina (QUNT)

1 QUNT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00259978
$0.00259978$0.00259978
+1.30%1D
Injective Quants (QUNT) kainos grafikas realiu laiku
Injective Quants (QUNT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00253987
$ 0.00253987$ 0.00253987
24 val. žemiausia
$ 0.002686
$ 0.002686$ 0.002686
24 val. aukščiausia

$ 0.00253987
$ 0.00253987$ 0.00253987

$ 0.002686
$ 0.002686$ 0.002686

$ 0.0313927
$ 0.0313927$ 0.0313927

$ 0.0014318
$ 0.0014318$ 0.0014318

+0.21%

+1.51%

+11.26%

+11.26%

Injective Quants (QUNT) realiojo laiko kaina yra $0.00260712. Per pastarąsias 24 valandas QUNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00253987 iki aukščiausios $ 0.002686 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUNT kaina yra $ 0.0313927, o žemiausia – $ 0.0014318.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUNT per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +1.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Injective Quants (QUNT) rinkos informacija

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

604.89M
604.89M 604.89M

604,886,557.0
604,886,557.0 604,886,557.0

Dabartinė Injective Quants rinkos kapitalizacija yra $ 1.58M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. QUNT apyvartoje yra 604.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 604886557.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.58M

Injective Quants (QUNT) kainos istorija USD

Šiandienos Injective Quants kainos pokytis į USD: $ 0.
Injective Quants 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001604877.
Injective Quants 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000416768.
Injective Quants 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000214925630334758.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.51%
30 dienų$ -0.0001604877-6.15%
60 dienų$ +0.0000416768+1.60%
90 dienų$ -0.000214925630334758-7.61%

Kas yra Injective Quants (QUNT)

$QUNT will sit on faces.

Injective Quants (QUNT) išteklius

Oficiali svetainė

Injective Quants kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Injective Quants (QUNT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Injective Quants (QUNT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Injective Quants prognozes.

Peržiūrėkite Injective Quants kainos prognozę dabar!

QUNT į vietos valiutas

Injective Quants (QUNT) Tokenomika

Supratimas apie Injective Quants (QUNT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QUNTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Injective Quants (QUNT)

Kiek Injective Quants(QUNT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QUNT kaina USD valiuta yra 0.00260712USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QUNT į USD kaina?
Dabartinė QUNT kaina USD valiuta yra $ 0.00260712. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Injective Quants rinkos kapitalizacija?
QUNT rinkos kapitalizacija yra $ 1.58MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QUNT apyvartoje?
QUNT apyvartoje yra 604.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QUNT kaina?
QUNT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0313927USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QUNT kaina?
QUNT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0014318USD.
Kokia yra QUNT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QUNT yra --USD.
Ar QUNT kaina šiais metais kils?
QUNT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QUNT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.