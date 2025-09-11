Daugiau apie IBGT

Infrared BGT logotipas

Infrared BGT kaina (IBGT)

Neįtraukta į sąrašą

1 IBGT į USD – tiesioginė kaina:

$2.45
$2.45
-4.00%1D
mexc
USD
Infrared BGT (IBGT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:09:28(UTC+8)

Infrared BGT (IBGT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.44
$ 2.44
24 val. žemiausia
$ 2.57
$ 2.57
24 val. aukščiausia

$ 2.44
$ 2.44

$ 2.57
$ 2.57

$ 11.74
$ 11.74

$ 1.71
$ 1.71

-0.84%

-4.42%

+4.25%

+4.25%

Infrared BGT (IBGT) realiojo laiko kaina yra $2.44. Per pastarąsias 24 valandas IBGT svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.44 iki aukščiausios $ 2.57 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBGT kaina yra $ 11.74, o žemiausia – $ 1.71.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBGT per pastarąją valandą pasikeitė -0.84%, per 24 valandas – -4.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infrared BGT (IBGT) rinkos informacija

$ 37.14M
$ 37.14M

--
----

$ 37.14M
$ 37.14M

15.21M
15.21M

15,213,571.56052378
15,213,571.56052378

Dabartinė Infrared BGT rinkos kapitalizacija yra $ 37.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IBGT apyvartoje yra 15.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 15213571.56052378. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 37.14M

Infrared BGT (IBGT) kainos istorija USD

Šiandienos Infrared BGT kainos pokytis į USD: $ -0.113146893453576.
Infrared BGT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.5644400760.
Infrared BGT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1226300080.
Infrared BGT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.064307794829483.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.113146893453576-4.42%
30 dienų$ +0.5644400760+23.13%
60 dienų$ +0.1226300080+5.03%
90 dienų$ -0.064307794829483-2.56%

Kas yra Infrared BGT (IBGT)

Infrared BGT (IBGT) išteklius

Oficiali svetainė

Infrared BGT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infrared BGT (IBGT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infrared BGT (IBGT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infrared BGT prognozes.

Peržiūrėkite Infrared BGT kainos prognozę dabar!

IBGT į vietos valiutas

Infrared BGT (IBGT) Tokenomika

Supratimas apie Infrared BGT (IBGT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBGTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infrared BGT (IBGT)

Kiek Infrared BGT(IBGT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IBGT kaina USD valiuta yra 2.44USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IBGT į USD kaina?
Dabartinė IBGT kaina USD valiuta yra $ 2.44. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infrared BGT rinkos kapitalizacija?
IBGT rinkos kapitalizacija yra $ 37.14MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IBGT apyvartoje?
IBGT apyvartoje yra 15.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IBGT kaina?
IBGT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IBGT kaina?
IBGT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.71USD.
Kokia yra IBGT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IBGT yra --USD.
Ar IBGT kaina šiais metais kils?
IBGT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IBGT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.