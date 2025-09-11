Daugiau apie IBERA

Infrared Bera kaina (IBERA)

1 IBERA į USD – tiesioginė kaina:

$2.33
$2.33
-4.00%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
Infrared Bera (IBERA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:32:53(UTC+8)

Infrared Bera (IBERA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.34
$ 2.34$ 2.34
24 val. žemiausia
$ 2.47
$ 2.47$ 2.47
24 val. aukščiausia

$ 2.34
$ 2.34$ 2.34

$ 2.47
$ 2.47$ 2.47

$ 8.98
$ 8.98$ 8.98

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

-2.43%

-3.72%

+3.95%

+3.95%

Infrared Bera (IBERA) realiojo laiko kaina yra $2.34. Per pastarąsias 24 valandas IBERA svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.34 iki aukščiausios $ 2.47 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBERA kaina yra $ 8.98, o žemiausia – $ 1.41.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBERA per pastarąją valandą pasikeitė -2.43%, per 24 valandas – -3.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.95%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infrared Bera (IBERA) rinkos informacija

$ 184.65M
$ 184.65M$ 184.65M

--
----

$ 184.65M
$ 184.65M$ 184.65M

79.02M
79.02M 79.02M

79,023,696.4161966
79,023,696.4161966 79,023,696.4161966

Dabartinė Infrared Bera rinkos kapitalizacija yra $ 184.65M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IBERA apyvartoje yra 79.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 79023696.4161966. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 184.65M

Infrared Bera (IBERA) kainos istorija USD

Šiandienos Infrared Bera kainos pokytis į USD: $ -0.090584305794732.
Infrared Bera 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4761120780.
Infrared Bera 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3310493940.
Infrared Bera 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4416650073401655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.090584305794732-3.72%
30 dienų$ +0.4761120780+20.35%
60 dienų$ +0.3310493940+14.15%
90 dienų$ +0.4416650073401655+23.27%

Kas yra Infrared Bera (IBERA)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Infrared Bera (IBERA) išteklius

Oficiali svetainė

Infrared Bera kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infrared Bera (IBERA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infrared Bera (IBERA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infrared Bera prognozes.

Peržiūrėkite Infrared Bera kainos prognozę dabar!

IBERA į vietos valiutas

Infrared Bera (IBERA) Tokenomika

Supratimas apie Infrared Bera (IBERA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBERAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infrared Bera (IBERA)

Kiek Infrared Bera(IBERA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IBERA kaina USD valiuta yra 2.34USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IBERA į USD kaina?
Dabartinė IBERA kaina USD valiuta yra $ 2.34. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infrared Bera rinkos kapitalizacija?
IBERA rinkos kapitalizacija yra $ 184.65MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IBERA apyvartoje?
IBERA apyvartoje yra 79.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IBERA kaina?
IBERA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 8.98USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IBERA kaina?
IBERA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.41USD.
Kokia yra IBERA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IBERA yra --USD.
Ar IBERA kaina šiais metais kils?
IBERA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IBERA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:32:53(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.