InfinityBit Token kaina (IBIT)
-4.89%
InfinityBit Token (IBIT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IBIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBIT kaina yra $ 0.00481387, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBIT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -4.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė InfinityBit Token rinkos kapitalizacija yra $ 40.31K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IBIT apyvartoje yra 3.58B vienetų, o bendras kiekis siekia 3585644039.741788. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 40.39K
Šiandienos InfinityBit Token kainos pokytis į USD: $ 0.
InfinityBit Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
InfinityBit Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
InfinityBit Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-4.21%
|60 dienų
|$ 0
|+25.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
InfinityBit will be the first Centralised Crypto Exchange (CEX) with on-chain verifiable proof of reserves. Experience unparalleled transparency where every asset held aligns 1:1 with the underlying asset, not fluctuating derivatives. Anyone can self-audit the exchange at any time. About InfinityBit Welcome to InfinityBit, the frontier crypto exchange, where blockchain technology meets market-leading AI. We are a technology-driven company, focused on reshaping the landscape of Centralised Crypto Exchanges (CEX). At InfinityBit, we pioneer innovations that revolutionize the cryptocurrency trading space and make it a more transparent, reliable, and user-friendly exchange to trade Bitcoin, Ethereum, buy LTC, and more. buy LTC The founding of InfinityBit Our crypto journey began under the visionary leadership of our Co-Founders Alyssa McKeown and Stefano. Alyssa, an exceptional tech maven, holds the positions of Director, CTO, and CVO, while Stefano brings his extraordinary marketing acumen to the role of CMO. Together, they are assembling a comprehensive team of dedicated and innovative professionals who are committed to pushing the boundaries of what is possible in blockchain and AI technology. Key Innovations Our uniqueness lies in our application of the revolutionary public permissioned blockchain, the FSB. Unlike any other, our centralised exchange is fully on-chain verifiable, promoting a level of transparency that is unprecedented in the industry. From deposits and withdrawals to trade executions, every transaction is visible and verifiable on the blockchain. This real-time self-audit capability offers an unmatched level of trust to our users. AI-Powered Trading We are also developing an AI-powered automated trading system that will bring the power of machine learning to the hands of our customers. This state-of-the-art system uses AI-driven trade signals to execute automated trades on the InfinityBit exchange, providing a significant edge in today's competitive trading environment. IBIT Token As part of our commitment to deliver value to our users, we accept the token IBIT, an ERC20 token on the Ethereum blockchain, for a 50% reduction in trading fees on our platform. In addition, IBIT holders can access our customizable, AI-powered automated trading system, giving them an advantage that is unparalleled in the industry. A transparent and open future At InfinityBit, we believe in the power of technology to create a more open, accessible, and fair financial future. We are committed to driving forward-thinking strategies, integrating emerging technologies seamlessly, and fostering a culture of innovation and transparency. We invite you to join us on this exciting journey and look forward to shaping the future of the crypto industry together.
Supratimas apie InfinityBit Token (IBIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBITišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.