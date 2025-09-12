Daugiau apie IPLR

Infinite Price Liquidity Rocket logotipas

Infinite Price Liquidity Rocket kaina (IPLR)

Neįtraukta į sąrašą

1 IPLR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:30:12(UTC+8)

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00214484
$ 0.00214484$ 0.00214484

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.51%

+8.21%

+8.21%

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas IPLR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IPLR kaina yra $ 0.00214484, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IPLR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) rinkos informacija

$ 13.43K
$ 13.43K$ 13.43K

--
----

$ 13.43K
$ 13.43K$ 13.43K

994.85M
994.85M 994.85M

994,845,818.406473
994,845,818.406473 994,845,818.406473

Dabartinė Infinite Price Liquidity Rocket rinkos kapitalizacija yra $ 13.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IPLR apyvartoje yra 994.85M vienetų, o bendras kiekis siekia 994845818.406473. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.43K

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) kainos istorija USD

Šiandienos Infinite Price Liquidity Rocket kainos pokytis į USD: $ 0.
Infinite Price Liquidity Rocket 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Infinite Price Liquidity Rocket 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Infinite Price Liquidity Rocket 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.51%
30 dienų$ 0-8.01%
60 dienų$ 0-6.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

We broke the Matrix anon with this cook. This is Not your average $SOL rewards token. We enhanced and upgraded the typical rewards token dramatically with a focus on building sustainable long term growth first and foremost. We also provide our holders with amazing passive income. Every 5 minutes you earn $SOL rewards paid directly into your wallet just for holding $IPLR token in your wallet no claiming or staking necessary. This coin is jeet proof every sell feeds into the positive Flywheel mechanics and strengthens the token fundamentals as we purchase $IPLR directly from the market and combine it with SOL to Infinitely increase the price and liquidity. Hence we are CODED to Billions.

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) išteklius

Oficiali svetainė

Infinite Price Liquidity Rocket kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infinite Price Liquidity Rocket prognozes.

Peržiūrėkite Infinite Price Liquidity Rocket kainos prognozę dabar!

IPLR į vietos valiutas

Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) Tokenomika

Supratimas apie Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IPLRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infinite Price Liquidity Rocket (IPLR)

Kiek Infinite Price Liquidity Rocket(IPLR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IPLR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IPLR į USD kaina?
Dabartinė IPLR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infinite Price Liquidity Rocket rinkos kapitalizacija?
IPLR rinkos kapitalizacija yra $ 13.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IPLR apyvartoje?
IPLR apyvartoje yra 994.85MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IPLR kaina?
IPLR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00214484USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IPLR kaina?
IPLR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IPLR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IPLR yra --USD.
Ar IPLR kaina šiais metais kils?
IPLR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IPLR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.