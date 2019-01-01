Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders.
At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure.
What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.
Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Infinite Money Glitch (IMG) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Infinite Money Glitch (IMG) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Infinite Money Glitch (IMG) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IMG tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek IMG tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate IMG tokenomiką, galite peržiūrėti IMG tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.