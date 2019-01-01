Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieInfinite Money Glitch X2 (IMGX2), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Informacija

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential!

$imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2!

With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

Oficiali svetainė:
https://infinitemoneyglitchx2.netlify.app/

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 25.34K
$ 25.34K$ 25.34K
Bendra pasiūla:
$ 415.57M
$ 415.57M$ 415.57M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 415.57M
$ 415.57M$ 415.57M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 25.34K
$ 25.34K$ 25.34K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų IMGX2 tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek IMGX2 tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate IMGX2 tokenomiką, galite peržiūrėti IMGX2 tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.