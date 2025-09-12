Daugiau apie IMGX2

IMGX2 Kainos informacija

IMGX2 Oficiali svetainė

IMGX2 Tokenomika

IMGX2 Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Infinite Money Glitch X2 logotipas

Infinite Money Glitch X2 kaina (IMGX2)

Neįtraukta į sąrašą

1 IMGX2 į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:30:05(UTC+8)

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189496
$ 0.00189496$ 0.00189496

$ 0.00002601
$ 0.00002601$ 0.00002601

--

--

+7.74%

+7.74%

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) realiojo laiko kaina yra $0.00005397. Per pastarąsias 24 valandas IMGX2 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMGX2 kaina yra $ 0.00189496, o žemiausia – $ 0.00002601.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMGX2 per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +7.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) rinkos informacija

$ 22.43K
$ 22.43K$ 22.43K

--
----

$ 22.43K
$ 22.43K$ 22.43K

415.57M
415.57M 415.57M

415,567,696.127705
415,567,696.127705 415,567,696.127705

Dabartinė Infinite Money Glitch X2 rinkos kapitalizacija yra $ 22.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IMGX2 apyvartoje yra 415.57M vienetų, o bendras kiekis siekia 415567696.127705. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 22.43K

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) kainos istorija USD

Šiandienos Infinite Money Glitch X2 kainos pokytis į USD: $ 0.
Infinite Money Glitch X2 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000005616.
Infinite Money Glitch X2 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000155567.
Infinite Money Glitch X2 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001539049549658316.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000005616-1.04%
60 dienų$ +0.0000155567+28.82%
90 dienų$ +0.00001539049549658316+39.89%

Kas yra Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Infinite Money Glitch X2 ($imgx2) – Double Rewards, Infinite Potential! $imgx2 is a tax-fee token built on Solana, offering dual rewards to holders. Every transaction incurs a 10% tax fee, where 8% is converted into $img tokens and distributed to holders. Since $img rewards holders in Solana, you’re earning both $img and Solana just by holding $imgx2! With a 1,000,000,000 supply, 50% is burned at launch for scarcity, while 1% of fees go to buybacks. No team tokens, just big marketing surprises. Hold $imgx2, earn $img, and stack Solana! 🚀

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) išteklius

Oficiali svetainė

Infinite Money Glitch X2 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infinite Money Glitch X2 prognozes.

Peržiūrėkite Infinite Money Glitch X2 kainos prognozę dabar!

IMGX2 į vietos valiutas

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) Tokenomika

Supratimas apie Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IMGX2išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infinite Money Glitch X2 (IMGX2)

Kiek Infinite Money Glitch X2(IMGX2) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IMGX2 kaina USD valiuta yra 0.00005397USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IMGX2 į USD kaina?
Dabartinė IMGX2 kaina USD valiuta yra $ 0.00005397. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infinite Money Glitch X2 rinkos kapitalizacija?
IMGX2 rinkos kapitalizacija yra $ 22.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IMGX2 apyvartoje?
IMGX2 apyvartoje yra 415.57MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IMGX2 kaina?
IMGX2 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00189496USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IMGX2 kaina?
IMGX2 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00002601USD.
Kokia yra IMGX2 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IMGX2 yra --USD.
Ar IMGX2 kaina šiais metais kils?
IMGX2 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IMGX2 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:30:05(UTC+8)

Infinite Money Glitch X2 (IMGX2) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.