Infinite Money Glitch (IMG) realiojo laiko kaina yra $0.00209035. Per pastarąsias 24 valandas IMG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0019673 iki aukščiausios $ 0.00223403 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IMG kaina yra $ 0.04171505, o žemiausia – $ 0.00147691.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IMG per pastarąją valandą pasikeitė +0.15%, per 24 valandas – -6.43%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Infinite Money Glitch rinkos kapitalizacija yra $ 2.09M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IMG apyvartoje yra 998.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 998949540.322451. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.09M
Šiandienos Infinite Money Glitch kainos pokytis į USD: $ -0.000143679539903181.
Infinite Money Glitch 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000533375.
Infinite Money Glitch 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0013336449.
Infinite Money Glitch 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003265450719772423.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.000143679539903181
|-6.43%
|30 dienų
|$ -0.0000533375
|-2.55%
|60 dienų
|$ -0.0013336449
|-63.80%
|90 dienų
|$ -0.003265450719772423
|-60.97%
Infinite Money Glitch ($IMG) is revolutionizing DeFi on Solana by leveraging the Token2022 program's advanced tax extension capabilities to create a truly innovative reward system for token holders. At its core, $IMG implements a seamless 5% tax on all transactions - whether buying, selling, or transferring tokens. This tax is automatically collected and distributed to holders in SOL, creating a sustainable passive income stream for the community. 4.5% of the tax gets sent to holders, while .5% gets sent to an Infrastructure wallet to help with development, marketing and general infrastructure. What sets $IMG apart is its implementation of Solana's Token2022 program, enabling automated and efficient reward distribution without relying on external smart contracts.
