Daugiau apie INF

INF Kainos informacija

INF Baltoji knyga

INF Oficiali svetainė

INF Tokenomika

INF Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Infinaeon logotipas

Infinaeon kaina (INF)

Neįtraukta į sąrašą

1 INF į USD – tiesioginė kaina:

$0.00120036
$0.00120036$0.00120036
-7.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Infinaeon (INF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:39:56(UTC+8)

Infinaeon (INF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00115717
$ 0.00115717$ 0.00115717
24 val. žemiausia
$ 0.00135166
$ 0.00135166$ 0.00135166
24 val. aukščiausia

$ 0.00115717
$ 0.00115717$ 0.00115717

$ 0.00135166
$ 0.00135166$ 0.00135166

$ 0.01577099
$ 0.01577099$ 0.01577099

$ 0.00111573
$ 0.00111573$ 0.00111573

-2.72%

-7.13%

-24.36%

-24.36%

Infinaeon (INF) realiojo laiko kaina yra $0.00120036. Per pastarąsias 24 valandas INF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00115717 iki aukščiausios $ 0.00135166 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INF kaina yra $ 0.01577099, o žemiausia – $ 0.00111573.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INF per pastarąją valandą pasikeitė -2.72%, per 24 valandas – -7.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -24.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Infinaeon (INF) rinkos informacija

$ 478.79K
$ 478.79K$ 478.79K

--
----

$ 504.43K
$ 504.43K$ 504.43K

398.65M
398.65M 398.65M

420,000,000.0
420,000,000.0 420,000,000.0

Dabartinė Infinaeon rinkos kapitalizacija yra $ 478.79K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INF apyvartoje yra 398.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 420000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 504.43K

Infinaeon (INF) kainos istorija USD

Šiandienos Infinaeon kainos pokytis į USD: $ 0.
Infinaeon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004145641.
Infinaeon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0005964507.
Infinaeon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019261117701943337.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.13%
30 dienų$ -0.0004145641-34.53%
60 dienų$ -0.0005964507-49.68%
90 dienų$ -0.0019261117701943337-61.60%

Kas yra Infinaeon (INF)

Infinaeon: The Infinitely Smarter Blockchain. The new iteration of Defi is here. Changing the way we view blockchains forever. Infinaeon is an innovative Layer 2 blockchain built on Ethereum, utilizing Ethereum as its native gas currency, similar to Base and Arbitrum. This cutting-edge platform introduces a unique mechanism that sets it apart from other chains: a dynamic allocation of gas fees to a smart contract for multiple purposes. The most important being the underlying asset of the chain will always appreciate in value.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Infinaeon (INF) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Infinaeon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Infinaeon (INF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Infinaeon (INF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Infinaeon prognozes.

Peržiūrėkite Infinaeon kainos prognozę dabar!

INF į vietos valiutas

Infinaeon (INF) Tokenomika

Supratimas apie Infinaeon (INF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Infinaeon (INF)

Kiek Infinaeon(INF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INF kaina USD valiuta yra 0.00120036USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INF į USD kaina?
Dabartinė INF kaina USD valiuta yra $ 0.00120036. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Infinaeon rinkos kapitalizacija?
INF rinkos kapitalizacija yra $ 478.79KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INF apyvartoje?
INF apyvartoje yra 398.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INF kaina?
INF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01577099USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INF kaina?
INF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00111573USD.
Kokia yra INF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INF yra --USD.
Ar INF kaina šiais metais kils?
INF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:39:56(UTC+8)

Infinaeon (INF) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.