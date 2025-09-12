Inery kaina ($INR)
--
+0.13%
-0.49%
-0.49%
Inery ($INR) realiojo laiko kaina yra $0.00297605. Per pastarąsias 24 valandas $INR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00297045 iki aukščiausios $ 0.00297605 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $INR kaina yra $ 0.539486, o žemiausia – $ 0.00295262.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $INR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Inery rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.26. $INR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 800000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.38M
Šiandienos Inery kainos pokytis į USD: $ 0.
Inery 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002579464.
Inery 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008941298.
Inery 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.13%
|30 dienų
|$ -0.0002579464
|-8.66%
|60 dienų
|$ -0.0008941298
|-30.04%
|90 dienų
|$ 0
|--
Inery is the first-ever layer-0 blockchain programmed for decentralized database management with the vision to enable a new paradigm for data. The blockchain is designed to enable cross-chain communication of data, greater speed, and better security. It addresses database management integrated with blockchain functionalities and distributed database management properties. The Inery database management solution (IneryDB) allows a secure, low-cost, and immutable way for database management where the control of private information remains in the hands of users and enterprises. It sets the base for the web3 future to enable value creation by seamlessly connecting with other systems, applications, and layer-1 networks.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
