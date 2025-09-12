Indigo Protocol iETH kaina (IETH)
+0.02%
+0.88%
+5.16%
+5.16%
Indigo Protocol iETH (IETH) realiojo laiko kaina yra $4,472.91. Per pastarąsias 24 valandas IETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,330.25 iki aukščiausios $ 4,558.24 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IETH kaina yra $ 5,114.11, o žemiausia – $ 1,429.8.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Indigo Protocol iETH rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.36K. IETH apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 425.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.90M
Šiandienos Indigo Protocol iETH kainos pokytis į USD: $ +39.11.
Indigo Protocol iETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +82.8441079830.
Indigo Protocol iETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,191.9115257650.
Indigo Protocol iETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,979.005137044057.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +39.11
|+0.88%
|30 dienų
|$ +82.8441079830
|+1.85%
|60 dienų
|$ +2,191.9115257650
|+49.00%
|90 dienų
|$ +1,979.005137044057
|+79.35%
iETH is synthetic Ether and was the first new iAsset whitelisted by the Indigo DAO for the Indigo Protocol. The Indigo Protocol is a CDP (Collateralized Debt Position) based DeFi protocol that brings capital-efficient synthetic assets to the Cardano ecosystem. Users can purchase iETH from a DEX just like any Cardano native asset, or can mint iETH within the Indigo Protocol by depositing ADA as collateral. When users mint iETH within the Indigo Protocol, they must deposit sufficient ADA such that their CDP remains above the applicable Minimum Collateralization Ratio (MCR) - meaning a user deposits collateral in the form of ADA that ensures over-collateralization. If the value of a user's ADA collateral begins to decrease toward the MCR, a user can choose to add more collateral to keep their iETH position above the MCR. If a user’s collateral becomes worth less than the MCR of their iETH debt, the Indigo Stability Pool providers will allow the user to keep their iETH but will exchange Stability Pool iETH for the user’s higher value ADA collateral. Thereby ensuring that iETH remains overcollateralized and that the Indigo Protocol remains solvent via its efficient liquidation process. Unique to Indigo, users still receive their ADA staking rewards from stake pool delegation while ADA is being used as collateral in a CDP. This CDP Liquid Staking feature presents a unique use case for iETH in trading strategies. The Indigo DAO controls the iETH parameters and can therefore vote to raise or lower the Minimum Collateralization Ratio for iETH and all Indigo iAssets.
