Daugiau apie INETH

INETH Kainos informacija

INETH Baltoji knyga

INETH Oficiali svetainė

INETH Tokenomika

INETH Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Inception Restaked ETH logotipas

Inception Restaked ETH kaina (INETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 INETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,611.53
$4,611.53$4,611.53
+2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Inception Restaked ETH (INETH) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:07:44(UTC+8)

Inception Restaked ETH (INETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,498.72
$ 4,498.72$ 4,498.72
24 val. žemiausia
$ 4,611.53
$ 4,611.53$ 4,611.53
24 val. aukščiausia

$ 4,498.72
$ 4,498.72$ 4,498.72

$ 4,611.53
$ 4,611.53$ 4,611.53

$ 4,971.31
$ 4,971.31$ 4,971.31

$ 1,270.63
$ 1,270.63$ 1,270.63

--

+2.35%

+3.26%

+3.26%

Inception Restaked ETH (INETH) realiojo laiko kaina yra $4,611.53. Per pastarąsias 24 valandas INETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,498.72 iki aukščiausios $ 4,611.53 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INETH kaina yra $ 4,971.31, o žemiausia – $ 1,270.63.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INETH per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inception Restaked ETH (INETH) rinkos informacija

$ 170.21K
$ 170.21K$ 170.21K

--
----

$ 170.21K
$ 170.21K$ 170.21K

36.91
36.91 36.91

36.90867550972915
36.90867550972915 36.90867550972915

Dabartinė Inception Restaked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 170.21K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INETH apyvartoje yra 36.91 vienetų, o bendras kiekis siekia 36.90867550972915. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 170.21K

Inception Restaked ETH (INETH) kainos istorija USD

Šiandienos Inception Restaked ETH kainos pokytis į USD: $ +105.75.
Inception Restaked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +132.2738984490.
Inception Restaked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +10,611.2748708890.
Inception Restaked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +105.75+2.35%
30 dienų$ +132.2738984490+2.87%
60 dienų$ +10,611.2748708890+230.10%
90 dienų$ 0--

Kas yra Inception Restaked ETH (INETH)

InceptionLRT v2 is a pioneering DeFi platform that provides a full solution for liquid restaking. InceptionLRT v2 is designed to streamline and improve the restaking process by combining Isolated and Native Liquid Restaking, a diverse array of Liquid Restaking Tokens (LRTs), and cutting-edge blockchain technology, resulting in a robust ecosystem targeted for today's Defi users.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Inception Restaked ETH (INETH) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Inception Restaked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inception Restaked ETH (INETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inception Restaked ETH (INETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inception Restaked ETH prognozes.

Peržiūrėkite Inception Restaked ETH kainos prognozę dabar!

INETH į vietos valiutas

Inception Restaked ETH (INETH) Tokenomika

Supratimas apie Inception Restaked ETH (INETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inception Restaked ETH (INETH)

Kiek Inception Restaked ETH(INETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INETH kaina USD valiuta yra 4,611.53USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INETH į USD kaina?
Dabartinė INETH kaina USD valiuta yra $ 4,611.53. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inception Restaked ETH rinkos kapitalizacija?
INETH rinkos kapitalizacija yra $ 170.21KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INETH apyvartoje?
INETH apyvartoje yra 36.91USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INETH kaina?
INETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4,971.31USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INETH kaina?
INETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,270.63USD.
Kokia yra INETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INETH yra --USD.
Ar INETH kaina šiais metais kils?
INETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:07:44(UTC+8)

Inception Restaked ETH (INETH) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.