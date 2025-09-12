Incept kaina (INCEPT)
Incept (INCEPT) realiojo laiko kaina yra $4.83. Per pastarąsias 24 valandas INCEPT svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.77 iki aukščiausios $ 4.83 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INCEPT kaina yra $ 892.39, o žemiausia – $ 2.02.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INCEPT per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +1.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.67%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Incept rinkos kapitalizacija yra $ 48.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INCEPT apyvartoje yra 10.00K vienetų, o bendras kiekis siekia 10000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.32K
Šiandienos Incept kainos pokytis į USD: $ +0.04812116.
Incept 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1112735400.
Incept 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3514394940.
Incept 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.19805076632624.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.04812116
|+1.01%
|30 dienų
|$ -0.1112735400
|-2.30%
|60 dienų
|$ -0.3514394940
|-7.27%
|90 dienų
|$ +0.19805076632624
|+4.28%
INCEPT is an experiment that introduces 10,000 “dimensional tokens” built on the experimental ERC-4D token standard. ERC-4D combines the features of ERC-20 and ERC-6551, enabling tokens to function both as tradable assets and as wallets that can hold other assets, including NFTs and other tokens. This multi-layered, recursive structure allows tokens to manage, trade, and store assets in a decentralized ecosystem, creating a new form of liquidity for a wide range of assets, from digital to real-world. Key innovations include a Grandfather Paradox mechanism for enhanced security and a deque architecture for flexible asset management. This project provides practical applications in areas such as decentralized finance (DeFi), real-world asset tokenization, digital asset management, and governance automation. Through its advanced functionality, INCEPT enables more complex financial instruments and portfolio management systems, offering a new dimension to token interactions in decentralized ecosystems.
