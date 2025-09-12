Daugiau apie INBRED

Inbred Cat logotipas

Inbred Cat kaina (INBRED)

Neįtraukta į sąrašą

1 INBRED į USD – tiesioginė kaina:

$0.00038484
$0.00038484$0.00038484
-0.30%1D
USD
Inbred Cat (INBRED) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:53:35(UTC+8)

Inbred Cat (INBRED) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00385518
$ 0.00385518$ 0.00385518

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

-0.39%

+7.33%

+7.33%

Inbred Cat (INBRED) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas INBRED svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia INBRED kaina yra $ 0.00385518, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, INBRED per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – -0.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Inbred Cat (INBRED) rinkos informacija

$ 382.80K
$ 382.80K$ 382.80K

--
----

$ 382.80K
$ 382.80K$ 382.80K

994.51M
994.51M 994.51M

994,514,321.0
994,514,321.0 994,514,321.0

Dabartinė Inbred Cat rinkos kapitalizacija yra $ 382.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. INBRED apyvartoje yra 994.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 994514321.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 382.80K

Inbred Cat (INBRED) kainos istorija USD

Šiandienos Inbred Cat kainos pokytis į USD: $ 0.
Inbred Cat 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Inbred Cat 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Inbred Cat 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.39%
30 dienų$ 0+10.17%
60 dienų$ 0+2.13%
90 dienų$ 0--

Kas yra Inbred Cat (INBRED)

the cat is in bread. $inbred cat is a crypto community takeover project started on 3/09/2024. the cat in bread was found abandoned but with the love and support of the community, a new meme token was born. with the power of cats, bread, and laughs, $inbred cat is building a new type of supportive economy. lets get this bread.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Inbred Cat (INBRED) išteklius

Oficiali svetainė

Inbred Cat kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Inbred Cat (INBRED) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Inbred Cat (INBRED) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Inbred Cat prognozes.

Peržiūrėkite Inbred Cat kainos prognozę dabar!

INBRED į vietos valiutas

Inbred Cat (INBRED) Tokenomika

Supratimas apie Inbred Cat (INBRED) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie INBREDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Inbred Cat (INBRED)

Kiek Inbred Cat(INBRED) verta (-as) šiandien?
Dabartinė INBRED kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė INBRED į USD kaina?
Dabartinė INBRED kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Inbred Cat rinkos kapitalizacija?
INBRED rinkos kapitalizacija yra $ 382.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra INBRED apyvartoje?
INBRED apyvartoje yra 994.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) INBRED kaina?
INBRED pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00385518USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) INBRED kaina?
INBRED pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra INBRED prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis INBRED yra --USD.
Ar INBRED kaina šiais metais kils?
INBRED šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite INBRED kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
