IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieIN MEMES WE TRUST ($TRUST), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Informacija

IN MEMES WE TRUST - $TRUST is more than just a meme token,

It's a symbol of community power in Web3 with an active, engaged user base and a focus on trust and transparency.

We aim to be one of the rare project who makes it to the mass without any paid Kols or volume faker... Just 100% organic growth!

We're here for the long run and want to keep building surrounded by a strong and active community. We're working hard for it and will keep doing so to become one of the main meme of the scene.

In memes we trust !

Oficiali svetainė:
https://inmemeswetrust.net/

IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 19.86K
Bendra pasiūla:
$ 870.02M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 870.02M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 19.86K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00100456
Visų laikų minimumas:
$ 0.00001222
Dabartinė kaina:
$ 0
IN MEMES WE TRUST ($TRUST) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti IN MEMES WE TRUST ($TRUST) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų $TRUST tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek $TRUST tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate $TRUST tokenomiką, galite peržiūrėti $TRUST tokeno kainą realiuoju laiku!

$TRUST kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda $TRUST? Mūsų $TRUST kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

