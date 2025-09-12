IguVerse IGU kaina (IGU)
-0.02%
+0.40%
+11.01%
+11.01%
IguVerse IGU (IGU) realiojo laiko kaina yra $0.00125958. Per pastarąsias 24 valandas IGU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00121418 iki aukščiausios $ 0.00126174 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IGU kaina yra $ 0.287446, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IGU per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +0.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė IguVerse IGU rinkos kapitalizacija yra $ 367.29K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IGU apyvartoje yra 291.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 503.96K
Šiandienos IguVerse IGU kainos pokytis į USD: $ 0.
IguVerse IGU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006350484.
IguVerse IGU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002771433.
IguVerse IGU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003000108680340362.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.40%
|30 dienų
|$ -0.0006350484
|-50.41%
|60 dienų
|$ -0.0002771433
|-22.00%
|90 dienų
|$ +0.0003000108680340362
|+31.27%
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
