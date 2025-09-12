Daugiau apie IDRISS

IDRISS kaina (IDRISS)

1 IDRISS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00599654
$0.00599654$0.00599654
+1.80%1D
mexc
USD
IDRISS (IDRISS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:53:11(UTC+8)

IDRISS (IDRISS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0058106
$ 0.0058106$ 0.0058106
24 val. žemiausia
$ 0.00611257
$ 0.00611257$ 0.00611257
24 val. aukščiausia

$ 0.0058106
$ 0.0058106$ 0.0058106

$ 0.00611257
$ 0.00611257$ 0.00611257

$ 0.05168
$ 0.05168$ 0.05168

$ 0.00249485
$ 0.00249485$ 0.00249485

+0.38%

+1.87%

+2.58%

+2.58%

IDRISS (IDRISS) realiojo laiko kaina yra $0.00599654. Per pastarąsias 24 valandas IDRISS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0058106 iki aukščiausios $ 0.00611257 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IDRISS kaina yra $ 0.05168, o žemiausia – $ 0.00249485.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IDRISS per pastarąją valandą pasikeitė +0.38%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IDRISS (IDRISS) rinkos informacija

$ 741.66K
$ 741.66K$ 741.66K

--
----

$ 6.00M
$ 6.00M$ 6.00M

123.61M
123.61M 123.61M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė IDRISS rinkos kapitalizacija yra $ 741.66K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IDRISS apyvartoje yra 123.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.00M

IDRISS (IDRISS) kainos istorija USD

Šiandienos IDRISS kainos pokytis į USD: $ +0.00010994.
IDRISS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001669712.
IDRISS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022415300.
IDRISS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001485172156121002.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010994+1.87%
30 dienų$ -0.0001669712-2.78%
60 dienų$ +0.0022415300+37.38%
90 dienų$ +0.001485172156121002+32.92%

Kas yra IDRISS (IDRISS)

IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. The flagship product helps creators on streaming platforms (Twitch, YouTube, Kick, Facebook) monetize content and grow revenue using novel crypto-native mechanics. The team is also developing decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity, fight misinformation, and detect generative AI across the internet.

IDRISS (IDRISS) išteklius

Oficiali svetainė

IDRISS kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IDRISS (IDRISS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IDRISS (IDRISS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IDRISS prognozes.

Peržiūrėkite IDRISS kainos prognozę dabar!

IDRISS į vietos valiutas

IDRISS (IDRISS) Tokenomika

Supratimas apie IDRISS (IDRISS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IDRISSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IDRISS (IDRISS)

Kiek IDRISS(IDRISS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IDRISS kaina USD valiuta yra 0.00599654USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IDRISS į USD kaina?
Dabartinė IDRISS kaina USD valiuta yra $ 0.00599654. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IDRISS rinkos kapitalizacija?
IDRISS rinkos kapitalizacija yra $ 741.66KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IDRISS apyvartoje?
IDRISS apyvartoje yra 123.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IDRISS kaina?
IDRISS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05168USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IDRISS kaina?
IDRISS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00249485USD.
Kokia yra IDRISS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IDRISS yra --USD.
Ar IDRISS kaina šiais metais kils?
IDRISS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IDRISS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:53:11(UTC+8)

IDRISS (IDRISS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.