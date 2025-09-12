Daugiau apie ICE

ICE Kainos informacija

ICE Oficiali svetainė

ICE Tokenomika

ICE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

ice bucket challenge logotipas

ice bucket challenge kaina (ICE)

Neįtraukta į sąrašą

1 ICE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
ice bucket challenge (ICE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:29:02(UTC+8)

ice bucket challenge (ICE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299862
$ 0.00299862$ 0.00299862

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.55%

+12.41%

+12.41%

ice bucket challenge (ICE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ICE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ICE kaina yra $ 0.00299862, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ICE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.55%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ice bucket challenge (ICE) rinkos informacija

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

--
----

$ 14.82K
$ 14.82K$ 14.82K

999.84M
999.84M 999.84M

999,843,953.101931
999,843,953.101931 999,843,953.101931

Dabartinė ice bucket challenge rinkos kapitalizacija yra $ 14.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ICE apyvartoje yra 999.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 999843953.101931. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 14.82K

ice bucket challenge (ICE) kainos istorija USD

Šiandienos ice bucket challenge kainos pokytis į USD: $ 0.
ice bucket challenge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ice bucket challenge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ice bucket challenge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.55%
30 dienų$ 0+17.74%
60 dienų$ 0+3.08%
90 dienų$ 0--

Kas yra ice bucket challenge (ICE)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ice bucket challenge (ICE) išteklius

Oficiali svetainė

ice bucket challenge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ice bucket challenge (ICE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ice bucket challenge (ICE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ice bucket challenge prognozes.

Peržiūrėkite ice bucket challenge kainos prognozę dabar!

ICE į vietos valiutas

ice bucket challenge (ICE) Tokenomika

Supratimas apie ice bucket challenge (ICE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ICEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ice bucket challenge (ICE)

Kiek ice bucket challenge(ICE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ICE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ICE į USD kaina?
Dabartinė ICE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ice bucket challenge rinkos kapitalizacija?
ICE rinkos kapitalizacija yra $ 14.82KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ICE apyvartoje?
ICE apyvartoje yra 999.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ICE kaina?
ICE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00299862USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ICE kaina?
ICE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ICE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ICE yra --USD.
Ar ICE kaina šiais metais kils?
ICE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ICE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:29:02(UTC+8)

ice bucket challenge (ICE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.