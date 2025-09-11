Daugiau apie USDT

IBC Bridged USDT kaina (USDT)

1 USDT į USD – tiesioginė kaina:

$1
$1$1
-0.20%1D
IBC Bridged USDT (USDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:20:33(UTC+8)

IBC Bridged USDT (USDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.994025
24 val. žemiausia
$ 1.009
24 val. aukščiausia

$ 0.994025
$ 1.009
$ 1.088
$ 0.844675
+0.51%

-0.20%

+0.12%

+0.12%

IBC Bridged USDT (USDT) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas USDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.994025 iki aukščiausios $ 1.009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia USDT kaina yra $ 1.088, o žemiausia – $ 0.844675.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, USDT per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – -0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IBC Bridged USDT (USDT) rinkos informacija

$ 3.06M
--
$ 3.06M
3.06M
3,062,885.031647
Dabartinė IBC Bridged USDT rinkos kapitalizacija yra $ 3.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. USDT apyvartoje yra 3.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 3062885.031647. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.06M

IBC Bridged USDT (USDT) kainos istorija USD

Šiandienos IBC Bridged USDT kainos pokytis į USD: $ -0.002029711246514.
IBC Bridged USDT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0022202000.
IBC Bridged USDT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010979000.
IBC Bridged USDT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.002029711246514-0.20%
30 dienų$ +0.0022202000+0.22%
60 dienų$ +0.0010979000+0.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra IBC Bridged USDT (USDT)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

IBC Bridged USDT (USDT) išteklius

Oficiali svetainė

IBC Bridged USDT kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IBC Bridged USDT (USDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IBC Bridged USDT (USDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IBC Bridged USDT prognozes.

Peržiūrėkite IBC Bridged USDT kainos prognozę dabar!

USDT į vietos valiutas

IBC Bridged USDT (USDT) Tokenomika

Supratimas apie IBC Bridged USDT (USDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie USDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IBC Bridged USDT (USDT)

Kiek IBC Bridged USDT(USDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė USDT kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė USDT į USD kaina?
Dabartinė USDT kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IBC Bridged USDT rinkos kapitalizacija?
USDT rinkos kapitalizacija yra $ 3.06MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra USDT apyvartoje?
USDT apyvartoje yra 3.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) USDT kaina?
USDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.088USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) USDT kaina?
USDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.844675USD.
Kokia yra USDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis USDT yra --USD.
Ar USDT kaina šiais metais kils?
USDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite USDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:20:33(UTC+8)

