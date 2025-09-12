Daugiau apie HPR

HyperSeed kaina (HPR)

1 HPR į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
HyperSeed (HPR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:01:41(UTC+8)

HyperSeed (HPR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00350248
$ 0.00350248$ 0.00350248

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-10.73%

-10.73%

HyperSeed (HPR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HPR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HPR kaina yra $ 0.00350248, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HPR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -10.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HyperSeed (HPR) rinkos informacija

$ 4.54K
$ 4.54K$ 4.54K

--
----

$ 4.54K
$ 4.54K$ 4.54K

82.89M
82.89M 82.89M

82,885,199.60991095
82,885,199.60991095 82,885,199.60991095

Dabartinė HyperSeed rinkos kapitalizacija yra $ 4.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HPR apyvartoje yra 82.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 82885199.60991095. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.54K

HyperSeed (HPR) kainos istorija USD

Šiandienos HyperSeed kainos pokytis į USD: $ 0.
HyperSeed 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HyperSeed 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HyperSeed 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+30.90%
60 dienų$ 0+18.70%
90 dienų$ 0--

Kas yra HyperSeed (HPR)

HyperSeed is a decentralized cloud storage platform that integrates blockchain technology with AI, providing a strong foundation for AI agent development and data storage. The artificial intelligence drives higher performance and transforms data storage management by integrating storage and blockchain technology, delivering greater efficiency and enhanced reliability. HyperSeed operates on trustless technology, guaranteeing service without centralized systems and eliminating risks from ISPs, data centers, and corporate entities that compromise customer privacy.

HyperSeed kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HyperSeed (HPR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HyperSeed (HPR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HyperSeed prognozes.

Peržiūrėkite HyperSeed kainos prognozę dabar!

HyperSeed (HPR) Tokenomika

Supratimas apie HyperSeed (HPR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HPRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HyperSeed (HPR)

Kiek HyperSeed(HPR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HPR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HPR į USD kaina?
Dabartinė HPR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HyperSeed rinkos kapitalizacija?
HPR rinkos kapitalizacija yra $ 4.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HPR apyvartoje?
HPR apyvartoje yra 82.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HPR kaina?
HPR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00350248USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HPR kaina?
HPR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HPR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HPR yra --USD.
Ar HPR kaina šiais metais kils?
HPR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HPR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:01:41(UTC+8)

