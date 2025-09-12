Daugiau apie HUNNY

$0.0039452
+0.40%1D
Hunny Finance (HUNNY) kainos grafikas realiu laiku
Hunny Finance (HUNNY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.29%

+0.49%

+13.30%

+13.30%

Hunny Finance (HUNNY) realiojo laiko kaina yra $0.0039452. Per pastarąsias 24 valandas HUNNY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00390199 iki aukščiausios $ 0.00395692 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUNNY kaina yra $ 1.94, o žemiausia – $ 0.00134128.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUNNY per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – +0.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hunny Finance (HUNNY) rinkos informacija

Dabartinė Hunny Finance rinkos kapitalizacija yra $ 298.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUNNY apyvartoje yra 75.66M vienetų, o bendras kiekis siekia 99999894.9085984. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 394.60K

Hunny Finance (HUNNY) kainos istorija USD

Šiandienos Hunny Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Hunny Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006570111.
Hunny Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0017885189.
Hunny Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015071146583751262.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.49%
30 dienų$ +0.0006570111+16.65%
60 dienų$ +0.0017885189+45.33%
90 dienų$ +0.0015071146583751262+61.82%

Kas yra Hunny Finance (HUNNY)

PancakeHunny is the newest DeFi yield aggregator built on BSC, our aim is to provide users with the most convenient way of yield farming, at the same time, optimising their returns and creating a fun and engaging experience for all users through our integrated games such as HunnyPoker. We are constantly curating the best yield farms for our users.

Hunny Finance (HUNNY) išteklius

Hunny Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hunny Finance (HUNNY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hunny Finance (HUNNY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hunny Finance prognozes.

Peržiūrėkite Hunny Finance kainos prognozę dabar!

HUNNY į vietos valiutas

Hunny Finance (HUNNY) Tokenomika

Supratimas apie Hunny Finance (HUNNY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUNNYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hunny Finance (HUNNY)

Kiek Hunny Finance(HUNNY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUNNY kaina USD valiuta yra 0.0039452USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUNNY į USD kaina?
Dabartinė HUNNY kaina USD valiuta yra $ 0.0039452. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hunny Finance rinkos kapitalizacija?
HUNNY rinkos kapitalizacija yra $ 298.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUNNY apyvartoje?
HUNNY apyvartoje yra 75.66MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUNNY kaina?
HUNNY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.94USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUNNY kaina?
HUNNY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00134128USD.
Kokia yra HUNNY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUNNY yra --USD.
Ar HUNNY kaina šiais metais kils?
HUNNY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUNNY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hunny Finance (HUNNY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

