HUMO kaina (HUMO)

1 HUMO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00161166
$0.00161166
+5.20%1D
HUMO (HUMO) kainos grafikas realiu laiku
HUMO (HUMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00150086
24 val. žemiausia
$ 0.00159079
24 val. aukščiausia

$ 0.00150086
$ 0.00159079
$ 0.00558269
$ 0
+3.04%

+5.24%

+8.60%

+8.60%

HUMO (HUMO) realiojo laiko kaina yra $0.00161166. Per pastarąsias 24 valandas HUMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00150086 iki aukščiausios $ 0.00159079 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUMO kaina yra $ 0.00558269, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUMO per pastarąją valandą pasikeitė +3.04%, per 24 valandas – +5.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HUMO (HUMO) rinkos informacija

$ 156.35K
--
$ 156.35K
100.00M
100,000,000.0
Dabartinė HUMO rinkos kapitalizacija yra $ 156.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUMO apyvartoje yra 100.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 156.35K

HUMO (HUMO) kainos istorija USD

Šiandienos HUMO kainos pokytis į USD: $ 0.
HUMO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000834406.
HUMO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004254281.
HUMO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000450386602313978.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+5.24%
30 dienų$ +0.0000834406+5.18%
60 dienų$ +0.0004254281+26.40%
90 dienų$ +0.000450386602313978+38.78%

Kas yra HUMO (HUMO)

Humo is an inelastic deflationary 'debase' token, supporting the liquidity of its Partner Token, FUEGO. Where most rebase tokens are elastic, with mint and burn mechanics, HUMO will uniquely assist in sustaining and supporting an ever increasing Treasury, via deflation, for the tokenization of real and digital assets, onchain. Fuego DAO introduces a unique concept called "Dual Token Deflationary Rebase". The EmberCore Contract's static 12 hour burn intervals and the HUMO weighted pairing (Treasury LP with FUEGO) is the central key to the stability and ongoing growth of the project.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

HUMO (HUMO) išteklius

Oficiali svetainė

HUMO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HUMO (HUMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HUMO (HUMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HUMO prognozes.

Peržiūrėkite HUMO kainos prognozę dabar!

HUMO į vietos valiutas

HUMO (HUMO) Tokenomika

Supratimas apie HUMO (HUMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HUMO (HUMO)

Kiek HUMO(HUMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUMO kaina USD valiuta yra 0.00161166USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUMO į USD kaina?
Dabartinė HUMO kaina USD valiuta yra $ 0.00161166. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HUMO rinkos kapitalizacija?
HUMO rinkos kapitalizacija yra $ 156.35KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUMO apyvartoje?
HUMO apyvartoje yra 100.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUMO kaina?
HUMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00558269USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUMO kaina?
HUMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HUMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUMO yra --USD.
Ar HUMO kaina šiais metais kils?
HUMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.