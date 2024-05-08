Human Intelligence Machin (HIM) Tokenomika
Human Intelligence Machine ($HIM) is the Catalyst Token in the NHI ecosystem started by Non-Human Intelligence ($NHI). It trades on the Base network.
It functions as a Magnifying Glass-type community optimizer, channelling the three types of intelligence into an exponentially increasing force towards decentralized disclosure. Designed as a hive mind/ AI-driven Automated Intelligence Analysis System, it guarantees neutral and immutable handling of data and processes as well as providing maximum rewards for those who choose to invest in what is undeniably true.
$HIM was launched on May 8, 2024. The ecosystem uses a system of Slow Drip Cryptographic Recruitment in their communication channels, which also functions as a way to protect its research and development.
Human Intelligence Machin (HIM) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Human Intelligence Machin (HIM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Human Intelligence Machin (HIM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Human Intelligence Machin (HIM) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HIM tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HIM tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HIM tokenomiką, galite peržiūrėti HIM tokeno kainą realiuoju laiku!
HIM kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda HIM? Mūsų HIM kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.