Huanghuali Token logotipas

Huanghuali Token kaina (HLT)

Neįtraukta į sąrašą

1 HLT į USD – tiesioginė kaina:

$0.806712
$0.806712$0.806712
0.00%1D
mexc
USD
Huanghuali Token (HLT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:06:44(UTC+8)

Huanghuali Token (HLT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

$ 0.495318
$ 0.495318$ 0.495318

--

--

+62.30%

+62.30%

Huanghuali Token (HLT) realiojo laiko kaina yra $0.806712. Per pastarąsias 24 valandas HLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HLT kaina yra $ 4.15, o žemiausia – $ 0.495318.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HLT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +62.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Huanghuali Token (HLT) rinkos informacija

$ 130.01K
$ 130.01K$ 130.01K

--
----

$ 130.01K
$ 130.01K$ 130.01K

161.15K
161.15K 161.15K

161,153.83
161,153.83 161,153.83

Dabartinė Huanghuali Token rinkos kapitalizacija yra $ 130.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HLT apyvartoje yra 161.15K vienetų, o bendras kiekis siekia 161153.83. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.01K

Huanghuali Token (HLT) kainos istorija USD

Šiandienos Huanghuali Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Huanghuali Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050000816.
Huanghuali Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0093985174.
Huanghuali Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0050000816-0.61%
60 dienų$ -0.0093985174-1.16%
90 dienų$ 0--

Kas yra Huanghuali Token (HLT)

Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.

Huanghuali Token (HLT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Huanghuali Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Huanghuali Token (HLT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Huanghuali Token (HLT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Huanghuali Token prognozes.

Peržiūrėkite Huanghuali Token kainos prognozę dabar!

HLT į vietos valiutas

Huanghuali Token (HLT) Tokenomika

Supratimas apie Huanghuali Token (HLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Huanghuali Token (HLT)

Kiek Huanghuali Token(HLT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HLT kaina USD valiuta yra 0.806712USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HLT į USD kaina?
Dabartinė HLT kaina USD valiuta yra $ 0.806712. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Huanghuali Token rinkos kapitalizacija?
HLT rinkos kapitalizacija yra $ 130.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HLT apyvartoje?
HLT apyvartoje yra 161.15KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HLT kaina?
HLT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.15USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HLT kaina?
HLT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.495318USD.
Kokia yra HLT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HLT yra --USD.
Ar HLT kaina šiais metais kils?
HLT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HLT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.