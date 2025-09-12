Huanghuali Token kaina (HLT)
--
--
+62.30%
+62.30%
Huanghuali Token (HLT) realiojo laiko kaina yra $0.806712. Per pastarąsias 24 valandas HLT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HLT kaina yra $ 4.15, o žemiausia – $ 0.495318.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HLT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +62.30%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Huanghuali Token rinkos kapitalizacija yra $ 130.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HLT apyvartoje yra 161.15K vienetų, o bendras kiekis siekia 161153.83. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 130.01K
Šiandienos Huanghuali Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Huanghuali Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0050000816.
Huanghuali Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0093985174.
Huanghuali Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0050000816
|-0.61%
|60 dienų
|$ -0.0093985174
|-1.16%
|90 dienų
|$ 0
|--
Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security.
Supratimas apie Huanghuali Token (HLT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HLTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
