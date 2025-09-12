Daugiau apie WAIT

Hourglass logotipas

Hourglass kaina (WAIT)

Neįtraukta į sąrašą

1 WAIT į USD – tiesioginė kaina:

$0.0039398
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hourglass (WAIT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:06:37(UTC+8)

Hourglass (WAIT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0

$ 0

$ 0.464756

$ 0.00176993

--

--

-9.37%

-9.37%

Hourglass (WAIT) realiojo laiko kaina yra $0.0039398. Per pastarąsias 24 valandas WAIT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia WAIT kaina yra $ 0.464756, o žemiausia – $ 0.00176993.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, WAIT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -9.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hourglass (WAIT) rinkos informacija

$ 385.12K

--
----

$ 385.12K

97.75M

97,751,977.44609132

Dabartinė Hourglass rinkos kapitalizacija yra $ 385.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. WAIT apyvartoje yra 97.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 97751977.44609132. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 385.12K

Hourglass (WAIT) kainos istorija USD

Šiandienos Hourglass kainos pokytis į USD: $ 0.
Hourglass 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004279103.
Hourglass 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009754972.
Hourglass 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0004279103-10.86%
60 dienų$ +0.0009754972+24.76%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hourglass (WAIT)

Hourglass is a community-driven, tax-free token with renounced ownership. 100% is circulating. The mission of Hourglass is to elevate Web 3.0 by incubating projects that bridge the crypto space with mainstream entertainment, popular apps, major retail brands, and large-scale real-life events.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hourglass (WAIT) išteklius

Oficiali svetainė

Hourglass kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hourglass (WAIT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hourglass (WAIT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hourglass prognozes.

Peržiūrėkite Hourglass kainos prognozę dabar!

WAIT į vietos valiutas

Hourglass (WAIT) Tokenomika

Supratimas apie Hourglass (WAIT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie WAITišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hourglass (WAIT)

Kiek Hourglass(WAIT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė WAIT kaina USD valiuta yra 0.0039398USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė WAIT į USD kaina?
Dabartinė WAIT kaina USD valiuta yra $ 0.0039398. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hourglass rinkos kapitalizacija?
WAIT rinkos kapitalizacija yra $ 385.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra WAIT apyvartoje?
WAIT apyvartoje yra 97.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) WAIT kaina?
WAIT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.464756USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) WAIT kaina?
WAIT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00176993USD.
Kokia yra WAIT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis WAIT yra --USD.
Ar WAIT kaina šiais metais kils?
WAIT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite WAIT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.