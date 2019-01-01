Hot Mom (HOTMOM) Tokenomika

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHot Mom (HOTMOM), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Hot Mom (HOTMOM) Informacija

Hot Mom is meme token on solana, build with community. I cook, I clean, I crash charts in heels.

They call me Hot Mom for a reason. I’m the reason your feed’s sweating. I’m not just a snack—I’m the full-course fantasy. One wink and trends flip. One step and heads turn.

Keep up if you can, baby. But don’t burn yourself.. It’s not just me—there’s a whole crew.

Slide into Telegram where it’s moms, memes, and mayhem. We’re chatting, laughing, dropping heat, and keeping it flirty 24/7. If you’re into bold energy and hotter takes, this is your new favorite place.

Come say hi. We might adopt you.

Oficiali svetainė:
https://hotmomsol.xyz/

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Hot Mom (HOTMOM) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K
Bendra pasiūla:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K
Visų laikų rekordas:
$ 0.112823
$ 0.112823$ 0.112823
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0$ 0

Hot Mom (HOTMOM) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hot Mom (HOTMOM) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HOTMOM tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HOTMOM tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HOTMOM tokenomiką, galite peržiūrėti HOTMOM tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.