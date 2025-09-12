Daugiau apie HOTDOGE

HOTDOGE Kainos informacija

HOTDOGE Oficiali svetainė

HOTDOGE Tokenomika

HOTDOGE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hot Doge logotipas

Hot Doge kaina (HOTDOGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 HOTDOGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+2.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hot Doge (HOTDOGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:27:41(UTC+8)

Hot Doge (HOTDOGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02184205
$ 0.02184205$ 0.02184205

$ 0
$ 0$ 0

+0.88%

+2.35%

+11.64%

+11.64%

Hot Doge (HOTDOGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HOTDOGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOTDOGE kaina yra $ 0.02184205, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOTDOGE per pastarąją valandą pasikeitė +0.88%, per 24 valandas – +2.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.64%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hot Doge (HOTDOGE) rinkos informacija

$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K

--
----

$ 20.86K
$ 20.86K$ 20.86K

999.80M
999.80M 999.80M

999,799,273.865694
999,799,273.865694 999,799,273.865694

Dabartinė Hot Doge rinkos kapitalizacija yra $ 20.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOTDOGE apyvartoje yra 999.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 999799273.865694. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.86K

Hot Doge (HOTDOGE) kainos istorija USD

Šiandienos Hot Doge kainos pokytis į USD: $ 0.
Hot Doge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hot Doge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hot Doge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.35%
30 dienų$ 0+6.12%
60 dienų$ 0+36.01%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hot Doge (HOTDOGE)

Hot Doge (HOTDOGE) is the next-generation meme coin ready to ignite the crypto community with excitement, humor, and high energy. Built on the robust Solana blockchain, $HOTDOGE combines blazing-fast transactions with a vibrant and passionate community. It’s not just a token; it’s a movement celebrating the fun side of crypto while aiming for massive global adoption. With a vision to dominate “memeseason,” $HOTDOGE brings together innovation and meme culture, spicing up the decentralized world and leading the hottest Doge-inspired revolution. Whether you’re a seasoned investor or a meme enthusiast, $HOTDOGE invites you to join the pack and help send this sizzling token to the moon (and beyond).

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hot Doge (HOTDOGE) išteklius

Oficiali svetainė

Hot Doge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hot Doge (HOTDOGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hot Doge (HOTDOGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hot Doge prognozes.

Peržiūrėkite Hot Doge kainos prognozę dabar!

HOTDOGE į vietos valiutas

Hot Doge (HOTDOGE) Tokenomika

Supratimas apie Hot Doge (HOTDOGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOTDOGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hot Doge (HOTDOGE)

Kiek Hot Doge(HOTDOGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOTDOGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOTDOGE į USD kaina?
Dabartinė HOTDOGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hot Doge rinkos kapitalizacija?
HOTDOGE rinkos kapitalizacija yra $ 20.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOTDOGE apyvartoje?
HOTDOGE apyvartoje yra 999.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOTDOGE kaina?
HOTDOGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02184205USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOTDOGE kaina?
HOTDOGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HOTDOGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOTDOGE yra --USD.
Ar HOTDOGE kaina šiais metais kils?
HOTDOGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOTDOGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:27:41(UTC+8)

Hot Doge (HOTDOGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.