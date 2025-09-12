Daugiau apie HOTCROSS

Hot Cross logotipas

Hot Cross kaina (HOTCROSS)

Neįtraukta į sąrašą

1 HOTCROSS į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.50%1D
USD
Hot Cross (HOTCROSS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:06:31(UTC+8)

Hot Cross (HOTCROSS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00009707
$ 0.00009707$ 0.00009707
24 val. žemiausia
$ 0.00009949
$ 0.00009949$ 0.00009949
24 val. aukščiausia

$ 0.00009707
$ 0.00009707$ 0.00009707

$ 0.00009949
$ 0.00009949$ 0.00009949

$ 0.544661
$ 0.544661$ 0.544661

$ 0.000060
$ 0.000060$ 0.000060

-0.25%

+1.52%

-5.36%

-5.36%

Hot Cross (HOTCROSS) realiojo laiko kaina yra $0.00009873. Per pastarąsias 24 valandas HOTCROSS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00009707 iki aukščiausios $ 0.00009949 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOTCROSS kaina yra $ 0.544661, o žemiausia – $ 0.000060.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOTCROSS per pastarąją valandą pasikeitė -0.25%, per 24 valandas – +1.52%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.36%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hot Cross (HOTCROSS) rinkos informacija

$ 11.01K
$ 11.01K$ 11.01K

--
----

$ 49.36K
$ 49.36K$ 49.36K

111.50M
111.50M 111.50M

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Dabartinė Hot Cross rinkos kapitalizacija yra $ 11.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOTCROSS apyvartoje yra 111.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.36K

Hot Cross (HOTCROSS) kainos istorija USD

Šiandienos Hot Cross kainos pokytis į USD: $ 0.
Hot Cross 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000829700.
Hot Cross 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000870199.
Hot Cross 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0036413542302464485.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.52%
30 dienų$ -0.0000829700-84.03%
60 dienų$ -0.0000870199-88.13%
90 dienų$ -0.0036413542302464485-97.36%

Kas yra Hot Cross (HOTCROSS)

Hot Cross (HOTCROSS) išteklius

Oficiali svetainė

Hot Cross kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hot Cross (HOTCROSS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hot Cross (HOTCROSS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hot Cross prognozes.

Peržiūrėkite Hot Cross kainos prognozę dabar!

HOTCROSS į vietos valiutas

Hot Cross (HOTCROSS) Tokenomika

Supratimas apie Hot Cross (HOTCROSS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOTCROSSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hot Cross (HOTCROSS)

Kiek Hot Cross(HOTCROSS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOTCROSS kaina USD valiuta yra 0.00009873USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOTCROSS į USD kaina?
Dabartinė HOTCROSS kaina USD valiuta yra $ 0.00009873. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hot Cross rinkos kapitalizacija?
HOTCROSS rinkos kapitalizacija yra $ 11.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOTCROSS apyvartoje?
HOTCROSS apyvartoje yra 111.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOTCROSS kaina?
HOTCROSS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.544661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOTCROSS kaina?
HOTCROSS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000060USD.
Kokia yra HOTCROSS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOTCROSS yra --USD.
Ar HOTCROSS kaina šiais metais kils?
HOTCROSS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOTCROSS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.