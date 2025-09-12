Daugiau apie JAIL

JAIL Kainos informacija

Horny Jail kaina (JAIL)

Neįtraukta į sąrašą

1 JAIL į USD – tiesioginė kaina:

$0.00083707
$0.00083707
-2.10%1D
Horny Jail (JAIL) kainos grafikas realiu laiku
Horny Jail (JAIL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.00424908
$ 0.00424908$ 0.00424908

+1.04%

-4.03%

+15.77%

+15.77%

Horny Jail (JAIL) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas JAIL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia JAIL kaina yra $ 0.00424908, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, JAIL per pastarąją valandą pasikeitė +1.04%, per 24 valandas – -4.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +15.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Horny Jail (JAIL) rinkos informacija

--
----

999.67M
999.67M 999.67M

999,672,107.201866
999,672,107.201866 999,672,107.201866

Dabartinė Horny Jail rinkos kapitalizacija yra $ 836.80K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. JAIL apyvartoje yra 999.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 999672107.201866. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 836.80K

Horny Jail (JAIL) kainos istorija USD

Šiandienos Horny Jail kainos pokytis į USD: $ 0.
Horny Jail 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Horny Jail 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Horny Jail 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.03%
30 dienų$ 0-15.70%
60 dienų$ 0-61.55%
90 dienų$ 0--

Kas yra Horny Jail (JAIL)

The "Horny Jail Bonk" meme coin, often referred to as $JAIL, is a cryptocurrency on the Solana blockchain inspired by the "Go to Horny Jail" meme. This meme, which emerged around March 2020 on platforms like iFunny and Twitter, features a Doge character hitting a Cheems character with a stick or bat, captioned with "Go to Horny Jail BONK." It’s used humorously to call out overly sexual or "thirsty" behavior online. The meme’s popularity led to its adaptation into a meme coin, capitalizing on the viral nature of the Doge and Cheems imagery.

Horny Jail (JAIL) išteklius

Horny Jail kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Horny Jail (JAIL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Horny Jail (JAIL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Horny Jail prognozes.

Peržiūrėkite Horny Jail kainos prognozę dabar!

JAIL į vietos valiutas

Horny Jail (JAIL) Tokenomika

Supratimas apie Horny Jail (JAIL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie JAILišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Horny Jail (JAIL)

Kiek Horny Jail(JAIL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė JAIL kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė JAIL į USD kaina?
Dabartinė JAIL kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Horny Jail rinkos kapitalizacija?
JAIL rinkos kapitalizacija yra $ 836.80KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra JAIL apyvartoje?
JAIL apyvartoje yra 999.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) JAIL kaina?
JAIL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00424908USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) JAIL kaina?
JAIL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra JAIL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis JAIL yra --USD.
Ar JAIL kaina šiais metais kils?
JAIL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite JAIL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.