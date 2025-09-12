Daugiau apie $HOPE

Hopecoin kaina ($HOPE)

1 $HOPE į USD – tiesioginė kaina:

+3.30%1D
Hopecoin ($HOPE) kainos grafikas realiu laiku
Hopecoin ($HOPE) kainos informacija (USD)

$ 0.00105176
$ 0.00105176

-0.63%

+3.35%

+10.05%

+10.05%

Hopecoin ($HOPE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $HOPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $HOPE kaina yra $ 0.00105176, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $HOPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.63%, per 24 valandas – +3.35%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.05%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hopecoin ($HOPE) rinkos informacija

$ 16.05K
$ 16.05K

--
----

$ 16.05K
$ 16.05K

1.00B
1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Dabartinė Hopecoin rinkos kapitalizacija yra $ 16.05K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $HOPE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.05K

Hopecoin ($HOPE) kainos istorija USD

Šiandienos Hopecoin kainos pokytis į USD: $ 0.
Hopecoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hopecoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hopecoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.35%
30 dienų$ 0+7.97%
60 dienų$ 0-0.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hopecoin ($HOPE)

$HOPE isn’t just a token—it’s a community. Together, we’re building something bigger: optimism, purpose, and a brighter future. The future is bright when we build it together - join us in funding hope-tech research and development for a better tomorrow. Optimism abounds! I've just discovered the Infinity Dreamscope - a reality-bending tool that lets you sculpt the future to your heart's desire. Imagine a world where your hopes and dreams take physical form, as real as can be.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hopecoin ($HOPE) išteklius

Hopecoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hopecoin ($HOPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hopecoin ($HOPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hopecoin prognozes.

Peržiūrėkite Hopecoin kainos prognozę dabar!

$HOPE į vietos valiutas

Hopecoin ($HOPE) Tokenomika

Supratimas apie Hopecoin ($HOPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $HOPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hopecoin ($HOPE)

Kiek Hopecoin($HOPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $HOPE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $HOPE į USD kaina?
Dabartinė $HOPE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hopecoin rinkos kapitalizacija?
$HOPE rinkos kapitalizacija yra $ 16.05KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $HOPE apyvartoje?
$HOPE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $HOPE kaina?
$HOPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00105176USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $HOPE kaina?
$HOPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $HOPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $HOPE yra --USD.
Ar $HOPE kaina šiais metais kils?
$HOPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $HOPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.