Homo Memetus kaina (HOMO)
+1.95%
+6.29%
+25.58%
+25.58%
Homo Memetus (HOMO) realiojo laiko kaina yra $0.00202412. Per pastarąsias 24 valandas HOMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00182119 iki aukščiausios $ 0.00206895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOMO kaina yra $ 0.0028285, o žemiausia – $ 0.0001864.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOMO per pastarąją valandą pasikeitė +1.95%, per 24 valandas – +6.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Homo Memetus rinkos kapitalizacija yra $ 2.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOMO apyvartoje yra 982.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 999963965.826369. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04M
Šiandienos Homo Memetus kainos pokytis į USD: $ +0.0001198.
Homo Memetus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0024645972.
Homo Memetus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0033622869.
Homo Memetus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012449792780287427.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.0001198
|+6.29%
|30 dienų
|$ +0.0024645972
|+121.76%
|60 dienų
|$ +0.0033622869
|+166.11%
|90 dienų
|$ +0.0012449792780287427
|+159.79%
Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.
