Homo Memetus logotipas

Homo Memetus kaina (HOMO)

Neįtraukta į sąrašą

1 HOMO į USD – tiesioginė kaina:

$0.00203501
+6.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Homo Memetus (HOMO) kainos grafikas realiu laiku
Homo Memetus (HOMO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00182119
24 val. žemiausia
$ 0.00206895
24 val. aukščiausia

$ 0.00182119
$ 0.00206895
$ 0.0028285
$ 0.0001864
+1.95%

+6.29%

+25.58%

+25.58%

Homo Memetus (HOMO) realiojo laiko kaina yra $0.00202412. Per pastarąsias 24 valandas HOMO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00182119 iki aukščiausios $ 0.00206895 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOMO kaina yra $ 0.0028285, o žemiausia – $ 0.0001864.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOMO per pastarąją valandą pasikeitė +1.95%, per 24 valandas – +6.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +25.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Homo Memetus (HOMO) rinkos informacija

$ 2.00M
--
$ 2.04M
982.37M
999,963,965.826369
Dabartinė Homo Memetus rinkos kapitalizacija yra $ 2.00M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOMO apyvartoje yra 982.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 999963965.826369. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.04M

Homo Memetus (HOMO) kainos istorija USD

Šiandienos Homo Memetus kainos pokytis į USD: $ +0.0001198.
Homo Memetus 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0024645972.
Homo Memetus 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0033622869.
Homo Memetus 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012449792780287427.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0001198+6.29%
30 dienų$ +0.0024645972+121.76%
60 dienų$ +0.0033622869+166.11%
90 dienų$ +0.0012449792780287427+159.79%

Kas yra Homo Memetus (HOMO)

Homo Memetus is an AI-driven trading platform that allows users to create and tokenize investment strategies. The project aims to abstract the complex process of trading by enabling users to input their investment ideas as simple prompts. An AI agent then interprets these prompts, creates a comprehensive strategy, and executes trades automatically. This system democratizes sophisticated investment strategies, making them accessible to a broader audience regardless of their financial expertise.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Homo Memetus (HOMO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Homo Memetus kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Homo Memetus (HOMO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Homo Memetus (HOMO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Homo Memetus prognozes.

Peržiūrėkite Homo Memetus kainos prognozę dabar!

HOMO į vietos valiutas

Homo Memetus (HOMO) Tokenomika

Supratimas apie Homo Memetus (HOMO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOMOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Homo Memetus (HOMO)

Kiek Homo Memetus(HOMO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOMO kaina USD valiuta yra 0.00202412USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOMO į USD kaina?
Dabartinė HOMO kaina USD valiuta yra $ 0.00202412. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Homo Memetus rinkos kapitalizacija?
HOMO rinkos kapitalizacija yra $ 2.00MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOMO apyvartoje?
HOMO apyvartoje yra 982.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOMO kaina?
HOMO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0028285USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOMO kaina?
HOMO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0001864USD.
Kokia yra HOMO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOMO yra --USD.
Ar HOMO kaina šiais metais kils?
HOMO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOMO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.