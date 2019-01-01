HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomika
$HODL is a BSC cult token deployed on four.meme
The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life."
Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens.
$HODL will change everything from now on. It’s the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders.
As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich."
This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?
HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius HoldOn4DearLife (HODL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti HoldOn4DearLife (HODL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HODL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HODL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HODL tokenomiką, galite peržiūrėti HODL tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.