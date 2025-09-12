Daugiau apie HOPE

History of Pepe kaina (HOPE)

Neįtraukta į sąrašą

1 HOPE į USD – tiesioginė kaina:

-0.80%1D
mexc
USD
History of Pepe (HOPE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:51:31(UTC+8)

History of Pepe (HOPE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.08%

-0.80%

-2.54%

-2.54%

History of Pepe (HOPE) realiojo laiko kaina yra $0.00139073. Per pastarąsias 24 valandas HOPE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00132771 iki aukščiausios $ 0.00140521 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOPE kaina yra $ 0.00683677, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOPE per pastarąją valandą pasikeitė -0.08%, per 24 valandas – -0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

History of Pepe (HOPE) rinkos informacija

Dabartinė History of Pepe rinkos kapitalizacija yra $ 1.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOPE apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.39M

History of Pepe (HOPE) kainos istorija USD

Šiandienos History of Pepe kainos pokytis į USD: $ 0.
History of Pepe 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003310897.
History of Pepe 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002493238.
History of Pepe 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0007989214762196871.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.80%
30 dienų$ +0.0003310897+23.81%
60 dienų$ +0.0002493238+17.93%
90 dienų$ +0.0007989214762196871+135.00%

Kas yra History of Pepe (HOPE)

Hope is a memecoin created to celebrate and document the rich history of Pepe the Frog on the blockchain. Our aim is to establish Hope as a community-driven token, bringing together fans and enthusiasts of Pepe in a collective effort to preserve its legacy. By leveraging the transparency and security of blockchain technology, Hope ensures that the cultural impact of Pepe is immortalized for future generations. Join us in this exciting venture to honor Pepe and contribute to a vibrant and engaged community.

History of Pepe (HOPE) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

History of Pepe kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos History of Pepe (HOPE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų History of Pepe (HOPE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes History of Pepe prognozes.

Peržiūrėkite History of Pepe kainos prognozę dabar!

HOPE į vietos valiutas

History of Pepe (HOPE) Tokenomika

Supratimas apie History of Pepe (HOPE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOPEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie History of Pepe (HOPE)

Kiek History of Pepe(HOPE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOPE kaina USD valiuta yra 0.00139073USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOPE į USD kaina?
Dabartinė HOPE kaina USD valiuta yra $ 0.00139073. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra History of Pepe rinkos kapitalizacija?
HOPE rinkos kapitalizacija yra $ 1.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOPE apyvartoje?
HOPE apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOPE kaina?
HOPE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00683677USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOPE kaina?
HOPE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HOPE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOPE yra --USD.
Ar HOPE kaina šiais metais kils?
HOPE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOPE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:51:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.