Hipo Staked TON (HTON) Tokenomika
Hipo Staked TON (HTON) Informacija
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem.
Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards.
hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens:
Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets.
Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets.
Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest.
By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
Hipo Staked TON (HTON) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Hipo Staked TON (HTON) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Hipo Staked TON (HTON) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hipo Staked TON (HTON) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HTON tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HTON tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HTON tokenomiką, galite peržiūrėti HTON tokeno kainą realiuoju laiku!
