Hipo Staked TON (HTON) realiojo laiko kaina yra $3.42. Per pastarąsias 24 valandas HTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.33 iki aukščiausios $ 3.45 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HTON kaina yra $ 8.35, o žemiausia – $ 2.51.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HTON per pastarąją valandą pasikeitė +1.91%, per 24 valandas – +0.60%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hipo Staked TON rinkos kapitalizacija yra $ 3.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HTON apyvartoje yra 928.19K vienetų, o bendras kiekis siekia 1178280.749135444. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.03M
Šiandienos Hipo Staked TON kainos pokytis į USD: $ +0.0202615.
Hipo Staked TON 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2716954020.
Hipo Staked TON 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.3242242080.
Hipo Staked TON 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.266537990984817.
|Šiandien
|$ +0.0202615
|+0.60%
|30 dienų
|$ -0.2716954020
|-7.94%
|60 dienų
|$ +0.3242242080
|+9.48%
|90 dienų
|$ +0.266537990984817
|+8.45%
hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem.
