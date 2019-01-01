Hillstone Finance (HSF) Tokenomika
Hillstone Finance (HSF) Informacija
Hillstone Finance is a smart contract-based asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various on-chain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public.
The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the multiple scenarios and diversified value system of the metaverse, Hillstone will simultaneously launch traditional financial products, assets lending, mortgaging and replacement, as well as the circulation and trading functions of financial derivatives on various blockchains to serve the huge financial system of the metaverse.
HSF token
Hillstone Finance Token (HSF), a utility token that powers the entire Hillstone Finance investment and financing ecosystem.
The total supply of HSF is 100 million, of which 5% will be used for development funding under the control of multi-signature wallets. The current circulation of HSF is 38,060, of which 31,060 are ERC20 HSFs and 7,000 are third-party wallet HSFs. It is expected to reach full liquidity in December 2023.
Hillstone Finance Ecosystem Roles
User: Users of the Investor pledge platform, who act as pure roles of users in the ecosystem, can exchange products for HSF tokens through pledging.
Admin: A role that can participate in the management of the Investor product, who is responsible for setting the benchmark price for trading pledged products or cryptocurrencies, plays a key role in the ecosystem in determining the primary status of the Investor contract.
DAO-based Autonomous Council
Hillstone General Council (HGC) is an open and decentralized autonomous council for ecological governance, giving every user the opportunity to participate in the governance of the platform and reducing the sense of boundaries between users and the platform.
Hillstone Finance (HSF) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Hillstone Finance (HSF) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Hillstone Finance (HSF) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Hillstone Finance (HSF) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HSF tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek HSF tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate HSF tokenomiką, galite peržiūrėti HSF tokeno kainą realiuoju laiku!
HSF kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda HSF? Mūsų HSF kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
