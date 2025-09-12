Hermes DAO kaina (HMX)
Hermes DAO (HMX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HMX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HMX kaina yra $ 0.03224032, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HMX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -8.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hermes DAO rinkos kapitalizacija yra $ 27.16K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HMX apyvartoje yra 92.53M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 29.35K
Šiandienos Hermes DAO kainos pokytis į USD: $ 0.
Hermes DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hermes DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hermes DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-24.17%
|60 dienų
|$ 0
|-16.19%
|90 dienų
|$ 0
|--
Hermes DAO is a decentralized fund for investments in crypto assets (tokens, coins, NFTs...) managed by Hermes DAO Parliament and the community. Hermes DAO priority is constant and stable income that will be distributed in the form of passive income to HMX liquidity providers and stakers. The goal is to distribute 65% of the profit from each share and use 35% for new investments. 65% of the generated income from investments goes to HMX liquidity providers and stakers in the form of rewards. Using a governance platform, the community will decide in what form the rewards from the income will be distributed. Users are able to farm multiple rewards tokens with the same liquidity. Governance platform is a tool for implementing the concept of decentralization in Hermes DAO. Any holder who has Hermes (HMX) tokens above a set limit will be able to create a poll. Likewise, each voter who has Hermes (HMX) tokens above a set minimum, has the same voting power as anyone else.
Kiek kainuos Hermes DAO (HMX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hermes DAO (HMX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hermes DAO prognozes.
Peržiūrėkite Hermes DAO kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Hermes DAO (HMX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HMXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
