Herbalist (HERB)

Herbalist kaina (HERB)

Neįtraukta į sąrašą

1 HERB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
Herbalist (HERB) kainos grafikas realiu laiku
Herbalist (HERB) kainos informacija (USD)

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

Herbalist (HERB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HERB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0. Visų laikų aukščiausia HERB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%.

Herbalist (HERB) rinkos informacija

$ 556.32
$ 556.32$ 556.32

--
----

$ 950.83
$ 950.83$ 950.83

5.56B
5.56B 5.56B

9,500,000,000.0
9,500,000,000.0 9,500,000,000.0

Dabartinė Herbalist rinkos kapitalizacija yra $ 556.32, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERB apyvartoje yra 5.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 9500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 950.83

Herbalist (HERB) kainos istorija USD

Šiandienos Herbalist kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Herbalist 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Herbalist 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Herbalist 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0.00.00%
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 00.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra Herbalist (HERB)

We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.

Herbalist (HERB) išteklius

Oficiali svetainė

Herbalist kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Herbalist (HERB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Herbalist (HERB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Herbalist prognozes.

Peržiūrėkite Herbalist kainos prognozę dabar!

HERB į vietos valiutas

Herbalist (HERB) Tokenomika

Supratimas apie Herbalist (HERB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Herbalist (HERB)

Kiek Herbalist(HERB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HERB kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HERB į USD kaina?
Dabartinė HERB kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Herbalist rinkos kapitalizacija?
HERB rinkos kapitalizacija yra $ 556.32USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HERB apyvartoje?
HERB apyvartoje yra 5.56BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HERB kaina?
HERB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HERB kaina?
HERB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HERB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HERB yra --USD.
Ar HERB kaina šiais metais kils?
HERB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HERB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
