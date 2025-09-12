Herbalist kaina (HERB)
Herbalist (HERB) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HERB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERB kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Herbalist rinkos kapitalizacija yra $ 556.32, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERB apyvartoje yra 5.56B vienetų, o bendras kiekis siekia 9500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 950.83
Šiandienos Herbalist kainos pokytis į USD: $ 0.0.
Herbalist 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Herbalist 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Herbalist 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0.0
|0.00%
|30 dienų
|$ 0
|0.00%
|60 dienų
|$ 0
|0.00%
|90 dienų
|$ 0
|--
We protect Rare Herb Farmers using Blockchain technology and make Rare Herbs accessible to everyone by creating a Farmer to Consumer Marketplace. Herbalist Token Project is going to solve expensive rare herbs problem by building a blockchain integrated marketplace that will bring the farmers and the buyers together. In our platform, any farmer is going to be able list their products and find buyers around the globe easily and quickly. This will • eliminate the intermediaries, • cut the unnecessary costs, • increase the profit of the growers, • decrease the price of the product for the customers and • make the rare herbs more accessible to everyone. Herbalist Token Project offers a new platform to cut the costs and give farmers an opportunity to sell their products directly to the consumers.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.