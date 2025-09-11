Daugiau apie HERA

HERA Kainos informacija

HERA Baltoji knyga

HERA Oficiali svetainė

HERA Tokenomika

HERA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Hera Finance logotipas

Hera Finance kaina (HERA)

Neįtraukta į sąrašą

1 HERA į USD – tiesioginė kaina:

$0.696646
$0.696646$0.696646
-13.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Hera Finance (HERA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:00(UTC+8)

Hera Finance (HERA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.687376
$ 0.687376$ 0.687376
24 val. žemiausia
$ 0.807155
$ 0.807155$ 0.807155
24 val. aukščiausia

$ 0.687376
$ 0.687376$ 0.687376

$ 0.807155
$ 0.807155$ 0.807155

$ 10.45
$ 10.45$ 10.45

$ 0.150886
$ 0.150886$ 0.150886

-0.58%

-13.73%

+2.48%

+2.48%

Hera Finance (HERA) realiojo laiko kaina yra $0.69282. Per pastarąsias 24 valandas HERA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.687376 iki aukščiausios $ 0.807155 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HERA kaina yra $ 10.45, o žemiausia – $ 0.150886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HERA per pastarąją valandą pasikeitė -0.58%, per 24 valandas – -13.73%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hera Finance (HERA) rinkos informacija

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

--
----

$ 6.92M
$ 6.92M$ 6.92M

4.64M
4.64M 4.64M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Dabartinė Hera Finance rinkos kapitalizacija yra $ 3.21M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HERA apyvartoje yra 4.64M vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.92M

Hera Finance (HERA) kainos istorija USD

Šiandienos Hera Finance kainos pokytis į USD: $ -0.1103469219279273.
Hera Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0204130406.
Hera Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1128560825.
Hera Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4256216825383126.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.1103469219279273-13.73%
30 dienų$ -0.0204130406-2.94%
60 dienų$ -0.1128560825-16.28%
90 dienų$ -0.4256216825383126-38.05%

Kas yra Hera Finance (HERA)

Hera is an AI-powered multichain dex aggregator offering the widest range of tokens and the best route discovery between any token pairs.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Hera Finance (HERA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Hera Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hera Finance (HERA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hera Finance (HERA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hera Finance prognozes.

Peržiūrėkite Hera Finance kainos prognozę dabar!

HERA į vietos valiutas

Hera Finance (HERA) Tokenomika

Supratimas apie Hera Finance (HERA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HERAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hera Finance (HERA)

Kiek Hera Finance(HERA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HERA kaina USD valiuta yra 0.69282USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HERA į USD kaina?
Dabartinė HERA kaina USD valiuta yra $ 0.69282. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hera Finance rinkos kapitalizacija?
HERA rinkos kapitalizacija yra $ 3.21MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HERA apyvartoje?
HERA apyvartoje yra 4.64MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HERA kaina?
HERA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 10.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HERA kaina?
HERA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.150886USD.
Kokia yra HERA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HERA yra --USD.
Ar HERA kaina šiais metais kils?
HERA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HERA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:07:00(UTC+8)

Hera Finance (HERA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.