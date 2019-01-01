Helping Hearts International (HHI) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieHelping Hearts International (HHI), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Helping Hearts International (HHI) Informacija

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

Oficiali svetainė:
https://helpinghearts.co

Helping Hearts International (HHI) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Helping Hearts International (HHI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 4.68K
Bendra pasiūla:
$ 99.97M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 9.97M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 46.91K
Visų laikų rekordas:
$ 0.074744
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00046922
Helping Hearts International (HHI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Helping Hearts International (HHI) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų HHI tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek HHI tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate HHI tokenomiką, galite peržiūrėti HHI tokeno kainą realiuoju laiku!

HHI kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda HHI? Mūsų HHI kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.