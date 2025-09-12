Daugiau apie HHI

Helping Hearts International logotipas

Helping Hearts International kaina (HHI)

Neįtraukta į sąrašą

1 HHI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00046922
$0.00046922
0.00%1D
USD
Helping Hearts International (HHI) kainos grafikas realiu laiku
Helping Hearts International (HHI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.074744
$ 0.074744

$ 0
$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Helping Hearts International (HHI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HHI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HHI kaina yra $ 0.074744, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HHI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Helping Hearts International (HHI) rinkos informacija

$ 4.68K
$ 4.68K

--
--

$ 46.91K
$ 46.91K

9.97M
9.97M

99,972,344.7520963
99,972,344.7520963

Dabartinė Helping Hearts International rinkos kapitalizacija yra $ 4.68K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HHI apyvartoje yra 9.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 99972344.7520963. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.91K

Helping Hearts International (HHI) kainos istorija USD

Šiandienos Helping Hearts International kainos pokytis į USD: $ 0.
Helping Hearts International 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Helping Hearts International 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Helping Hearts International 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 00.00%
60 dienų$ 0-77.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Helping Hearts International (HHI)

With a vision to create a more connected and impactful world, we empower individuals, organizations, and communities to support causes they believe in — without the barriers of traditional crowdfunding. Helping Hearts International is more than a crowdfunding platform—it's a global blockchain-based humanitarian platform that reaches the most vulnerable individuals in society. Those who are unable to access basic necessities, education, shelter, or means of communication are often left in the dark. Helping Hearts International is a platform that connects those who are in need with those who can give.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Helping Hearts International (HHI) išteklius

Oficiali svetainė

Helping Hearts International kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Helping Hearts International (HHI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helping Hearts International (HHI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helping Hearts International prognozes.

Peržiūrėkite Helping Hearts International kainos prognozę dabar!

HHI į vietos valiutas

Helping Hearts International (HHI) Tokenomika

Supratimas apie Helping Hearts International (HHI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HHIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Helping Hearts International (HHI)

Kiek Helping Hearts International(HHI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HHI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HHI į USD kaina?
Dabartinė HHI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Helping Hearts International rinkos kapitalizacija?
HHI rinkos kapitalizacija yra $ 4.68KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HHI apyvartoje?
HHI apyvartoje yra 9.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HHI kaina?
HHI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.074744USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HHI kaina?
HHI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HHI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HHI yra --USD.
Ar HHI kaina šiais metais kils?
HHI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HHI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
