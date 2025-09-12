Daugiau apie HELMET

Helmet Insure kaina (HELMET)

Neįtraukta į sąrašą

1 HELMET į USD – tiesioginė kaina:

$0.00407679
+1.00%1D
mexc
USD
Helmet Insure (HELMET) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:26:27(UTC+8)

Helmet Insure (HELMET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004033
24 val. žemiausia
$ 0.00408642
24 val. aukščiausia

$ 0.004033
$ 0.00408642
$ 2.93
$ 0.00249308
+0.55%

+1.09%

+6.37%

+6.37%

Helmet Insure (HELMET) realiojo laiko kaina yra $0.00407679. Per pastarąsias 24 valandas HELMET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004033 iki aukščiausios $ 0.00408642 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HELMET kaina yra $ 2.93, o žemiausia – $ 0.00249308.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HELMET per pastarąją valandą pasikeitė +0.55%, per 24 valandas – +1.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Helmet Insure (HELMET) rinkos informacija

$ 173.12K
--
$ 407.68K
42.46M
100,000,000.0
Dabartinė Helmet Insure rinkos kapitalizacija yra $ 173.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HELMET apyvartoje yra 42.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 407.68K

Helmet Insure (HELMET) kainos istorija USD

Šiandienos Helmet Insure kainos pokytis į USD: $ 0.
Helmet Insure 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003473025.
Helmet Insure 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0012379841.
Helmet Insure 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.001105570286739868.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.09%
30 dienų$ +0.0003473025+8.52%
60 dienų$ +0.0012379841+30.37%
90 dienų$ +0.001105570286739868+37.21%

Kas yra Helmet Insure (HELMET)

Crypto-assets insurance trading platform on BSC

Helmet Insure (HELMET) išteklius

Oficiali svetainė

Helmet Insure kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Helmet Insure (HELMET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Helmet Insure (HELMET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Helmet Insure prognozes.

Peržiūrėkite Helmet Insure kainos prognozę dabar!

HELMET į vietos valiutas

Helmet Insure (HELMET) Tokenomika

Supratimas apie Helmet Insure (HELMET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HELMETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Helmet Insure (HELMET)

Kiek Helmet Insure(HELMET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HELMET kaina USD valiuta yra 0.00407679USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HELMET į USD kaina?
Dabartinė HELMET kaina USD valiuta yra $ 0.00407679. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Helmet Insure rinkos kapitalizacija?
HELMET rinkos kapitalizacija yra $ 173.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HELMET apyvartoje?
HELMET apyvartoje yra 42.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HELMET kaina?
HELMET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.93USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HELMET kaina?
HELMET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00249308USD.
Kokia yra HELMET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HELMET yra --USD.
Ar HELMET kaina šiais metais kils?
HELMET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HELMET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:26:27(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.