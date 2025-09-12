Daugiau apie HEDGY

Hedgy the hedgehog kaina (HEDGY)

1 HEDGY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00288189
$0.00288189$0.00288189
+1.80%1D
Hedgy the hedgehog (HEDGY) kainos grafikas realiu laiku
Hedgy the hedgehog (HEDGY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00270115
24 val. žemiausia
$ 0.00303734
24 val. aukščiausia

$ 0.00270115
$ 0.00303734
$ 0.074697
$ 0.00166844
+0.34%

+2.01%

-19.16%

-19.16%

Hedgy the hedgehog (HEDGY) realiojo laiko kaina yra $0.00288182. Per pastarąsias 24 valandas HEDGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00270115 iki aukščiausios $ 0.00303734 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEDGY kaina yra $ 0.074697, o žemiausia – $ 0.00166844.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEDGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.34%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -19.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) rinkos informacija

$ 205.90K
--
$ 288.18K
71.45M
100,000,000.0
Dabartinė Hedgy the hedgehog rinkos kapitalizacija yra $ 205.90K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HEDGY apyvartoje yra 71.45M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 288.18K

Hedgy the hedgehog (HEDGY) kainos istorija USD

Šiandienos Hedgy the hedgehog kainos pokytis į USD: $ 0.
Hedgy the hedgehog 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0012706607.
Hedgy the hedgehog 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007888359.
Hedgy the hedgehog 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0005090283986683697.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.01%
30 dienų$ -0.0012706607-44.09%
60 dienų$ -0.0007888359-27.37%
90 dienų$ +0.0005090283986683697+21.45%

Kas yra Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Hedgy the hedgehog is the world's first meme coin that also rescues animals. Hedgy utilises protocol revenue to adopt animals via charitable organisations such as wildlife aid UK. Hedgy leverages the power of v3,3 dex's allowing liquidity provision to generate income for both the protocol and our users. Hedgy is managed by a team of well-known members of the Fantom Chain ecosystem. Hedgy has been designed to allow for easy migration to the new Fantom chain called Sonic.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

Hedgy the hedgehog (HEDGY) išteklius

Hedgy the hedgehog kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hedgy the hedgehog (HEDGY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hedgy the hedgehog (HEDGY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hedgy the hedgehog prognozes.

Peržiūrėkite Hedgy the hedgehog kainos prognozę dabar!

HEDGY į vietos valiutas

Hedgy the hedgehog (HEDGY) Tokenomika

Supratimas apie Hedgy the hedgehog (HEDGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEDGYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hedgy the hedgehog (HEDGY)

Kiek Hedgy the hedgehog(HEDGY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEDGY kaina USD valiuta yra 0.00288182USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEDGY į USD kaina?
Dabartinė HEDGY kaina USD valiuta yra $ 0.00288182. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hedgy the hedgehog rinkos kapitalizacija?
HEDGY rinkos kapitalizacija yra $ 205.90KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEDGY apyvartoje?
HEDGY apyvartoje yra 71.45MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEDGY kaina?
HEDGY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.074697USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEDGY kaina?
HEDGY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00166844USD.
Kokia yra HEDGY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEDGY yra --USD.
Ar HEDGY kaina šiais metais kils?
HEDGY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEDGY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
