HBARbarian logotipas

HBARbarian kaina (HBARBARIAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 HBARBARIAN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
HBARbarian (HBARBARIAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:25:59(UTC+8)

HBARbarian (HBARBARIAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.31%

+4.14%

+4.14%

HBARbarian (HBARBARIAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HBARBARIAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HBARBARIAN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HBARBARIAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.14%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HBARbarian (HBARBARIAN) rinkos informacija

$ 170.34K
$ 170.34K$ 170.34K

--
----

$ 170.34K
$ 170.34K$ 170.34K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė HBARbarian rinkos kapitalizacija yra $ 170.34K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HBARBARIAN apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 170.34K

HBARbarian (HBARBARIAN) kainos istorija USD

Šiandienos HBARbarian kainos pokytis į USD: $ 0.
HBARbarian 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HBARbarian 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HBARbarian 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.31%
30 dienų$ 0-14.07%
60 dienų$ 0-25.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra HBARbarian (HBARBARIAN)

memecoin built for Hedera community - HBARbarians as they call themselves, this memecoin resonates with all HBARbarians

HBARbarian (HBARBARIAN) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

HBARbarian kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HBARbarian (HBARBARIAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HBARbarian (HBARBARIAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HBARbarian prognozes.

Peržiūrėkite HBARbarian kainos prognozę dabar!

HBARBARIAN į vietos valiutas

HBARbarian (HBARBARIAN) Tokenomika

Supratimas apie HBARbarian (HBARBARIAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HBARBARIANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HBARbarian (HBARBARIAN)

Kiek HBARbarian(HBARBARIAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HBARBARIAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HBARBARIAN į USD kaina?
Dabartinė HBARBARIAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HBARbarian rinkos kapitalizacija?
HBARBARIAN rinkos kapitalizacija yra $ 170.34KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HBARBARIAN apyvartoje?
HBARBARIAN apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HBARBARIAN kaina?
HBARBARIAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HBARBARIAN kaina?
HBARBARIAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HBARBARIAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HBARBARIAN yra --USD.
Ar HBARBARIAN kaina šiais metais kils?
HBARBARIAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HBARBARIAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:25:59(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.